Nutrition – Soigner son assiette en cas de diabète Pilier principal du traitement du diabète, l’alimentation est plus que jamais à optimiser au sortir d’une pandémie qui a accentué les mauvaises habitudes alimentaires, le stress et la sédentarité. Le point avec un spécialiste. Fabienne Rosset

À calories identiques, manger un bircher muesli fait moins monter l’indice glycémique que les corn-flakes. Shutterstock

La faute à la sédentarité et à une alimentation trop grasse et trop sucrée, le nombre de personnes atteintes de diabète de type 2 explose dans tous les pays. Si ce sont les États-Unis ou l’Australie qui voient la plus grande augmentation de la proportion de diabétiques, la Suisse n’échappe pas à cette tendance, puisqu’elle compte environ 450’000 personnes atteintes de ce type de pathologie. Soit environ l’équivalent de la population du canton de Genève, pour se faire une idée.

Si on ajoute aux habitudes sédentaires et à la malbouffe une bonne dose de stress – qui augmente la quantité de sucre dans le sang et génère des hormones comme l’adrénaline, perturbant l’action de l’insuline, dont l’efficacité est diminuée chez les diabétiques de type 2 –, cette population de patients n’est pas près de s’arrêter de croître. Selon les estimations des spécialistes, relayées par la Société suisse de nutrition, le nombre de cas pourrait augmenter d’au moins 50% au cours des vingt à trente prochaines années.