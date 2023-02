Portraits de candidats genevois – Soigner les sols et les cœurs: une mère et une fille visent le Grand Conseil Odette et Angèle-Marie Habiyakare se présentent au parlement sur deux listes différentes. Marc Bretton

Angèle-Marie Habiyakare, candidate Verte, et sa mère, Odette Habiyakare, conseillère municipale à Perly-Certoux, médiatrice, candidate socialiste. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Deux candidates au Grand Conseil, mère et fille, membres de deux partis différents. Voici les caractéristiques peu courantes d’Odette et d’Angèle-Marie Habiyakare. La première entend promouvoir la médiation, qui «permet d’apaiser les conflits», et veut s’engager pour la dignité des personnes âgées. La seconde se préoccupe de l’avenir de la planète. «Je m’inquiète pour la durabilité des sols et le climat», dit-elle. On ne sera pas étonné d’apprendre que la première figure sur la liste socialiste et l’autre sur celle des Verts.