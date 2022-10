Santé et recherche – Soigner le cancer du côlon sans passer par la chimiothérapie Une équipe de l’Université de Genève a découvert un moyen de surmonter la résistance aux traitements classiques de cette maladie grave. Xavier Lafargue

Cellules de cancer colorectal après traitement par chimiothérapie FOLFORIXI pendant 34 semaines. Fibres cellulaires (en vert) et noyaux (en bleu). UNIGE/NOWAK-SLIWINSKA

Le cancer colorectal est l’un des plus fréquents, et le taux de survie après cinq ans de soins est malheureusement encore assez faible. Ce cancer est d’ailleurs le second en termes de mortalité, après celui du poumon. Notamment parce qu’après quelques années, la majorité des patients résiste aux traitements classiques, principalement la chimiothérapie. Pourtant, des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE) ont découvert un moyen de dépasser cette résistance.