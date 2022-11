«La situation est très, très grave.» Le cri d’alarme est lancé par Christian Dupessey, le maire d’Annemasse. Les hôpitaux, cliniques et maisons de retraite de France voisine subissent une pénurie critique de personnel soignant. Le problème, français à la base, est aggravé dans les départements frontaliers par l’attractivité de Genève et de ses salaires élevés.

Pour retenir ses soignants, le Pôle métropolitain du Genevois français (PMGF) réfléchit à demander aux élèves infirmiers qu’ils s’engagent, une fois diplômés, à rester travailler quelques années en France, ou qu’ils remboursent le coût de leur dernière année de formation s’ils partent en Suisse.

«Genève n’a donc pas fini d’avoir besoin des soignants français. Et les Hauts-Savoyards et Aindinois besoin des salaires suisses.»

Le problème concerne aussi Genève. Car le canton a souvent utilisé la France voisine comme réservoir naturel de ressources humaines. La réalité est cruelle: pendant qu’on soigne des malades et des aînés côté genevois, entre autres avec des frontaliers, on ferme des lits en France voisine, faute d’effectifs, partis notamment pour Genève.

Ce déséquilibre régional est crisogène. Les solutions? Genevois et Français doivent former davantage et fidéliser mieux, nous explique-t-on entre Genève et Annemasse. Mais le problème est plus complexe. D’une part, en Suisse comme en France, la population s’accroît et vieillit. D’autre part, côté France voisine, le coût de la vie et les prix du logement sont devenus si chers à cause de l’«effet suisse» que, pour vivre mieux, travailler «sur Suisse» est inévitable.

Genève n’a donc pas fini d’avoir besoin des soignants français. Et les Hauts-Savoyards et Aindinois besoin des salaires suisses. C’est un principe de réalité régionale. Pas sûr que le traitement proposé par le PMGF ne suffise, à lui seul, à stopper l’hémorragie.

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

