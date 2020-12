L’autre soir, tu as suivi le concert de Khatia Buniatishvili, monumental Tchaïkovski, «Concerto pour piano n° 1» plein de fougue, de finesse, le clavier délicat dans cet «andantino» mutin fusionnant avec l’orchestre. Direct «live stream», depuis le Victoria Hall, où la vedette du classique jouait pour les caméras, rien que pour les caméras. Personne dans la salle, tout le monde devant son écran.

Tu aurais aussi bien pu écouter cet autre concert de fou, AC/DC magistral, «Let There Be Rock» énorme dans son riff de guitare au pétrole bouillonnant, couronné par le chant miaulant de Bon Scott. Bon Scott est mort? Il y a quarante ans. Le concert a été filmé deux ans avant, en 1978, à Glasgow. Une tuerie.

Khatia et Bon se retrouvent tous deux aujourd’hui sur la Toile. Accessibles d’un clic. Si proches, ainsi rendus à leur existence de «bit» numérique. Si loin pourtant, si immatériels.

À l’heure du bilan, que reste-t-il de cette année 2020, de cette culture lessivée par le Covid? Pas rien, non. Mais une sensation de vide. Vide des salles fermées au public, des spectacles annulés, certains transformés pour une diffusion à distance. Plus de bar à l’entracte, plus de repas entre amis, ni de fêtes pour partager son ressenti, pour prolonger le rêve. Ce n’est qu’un détail dans le paysage, et pourtant: ton petit ventre à bière a fondu. 2021 arrive. Dieu, qu’il fait soif!