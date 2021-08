Romande aux Jeux paralympiques – Sofia Gonzalez veut imiter Kambundji et Del Ponte L’étudiante de 20 ans était la Messagère de la Fête des Vignerons. La voilà prête à livrer un message fort depuis Tokyo, où elle participera aux épreuves de saut en longueur et du 100 m. Pierre-Alain Schlosser

À Tokyo, Sofia Gonzalez s’alignera dans les épreuves de saut en longueur et du 100 m. KEYSTONE

À peine a-t-elle atterri à Tokyo que Sofia Gonzalez a déjà piqué un sprint pour se rendre à la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques. La spécialiste du 100 m et du saut en longueur a juste eu le temps de prendre une douche et de se préparer, avant de filer à la grande parade.

Les 2 et 4 septembre, l’athlète de 20 ans foulera la piste de ses premiers Jeux. Là même où Mujinga Kambundji et Ajla Del Ponte ont atteint la finale du 100 m. «Pour moi, leur finale a été le moment le plus fort des JO, raconte Sofia Gonzalez. Elles sont pour moi un exemple. Elles m’inspirent beaucoup. J’ai regardé la finale devant mon poste en croisant les doigts.» La semaine prochaine, ce sont peut-être les deux championnes qui tiendront les pouces à l’étudiante de 20 ans.