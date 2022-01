Ski alpin – Sofia Goggia toujours trop forte, Corinne Suter frôle le podium La Bergamasque a confirmé qu’elle n’avait pas d’adversaire à son niveau, lors de la descente de Cortina d’Ampezzo (Ita). La Schwytzoise a quant à elle manqué la 3e place pour 7 centièmes. Sport-Center

Il y avait la Transalpine et les autres. AFP

Amputée de son mythique passage entre les rochers à cause du vent qui soufflait sur les sommets des Dolomites - et donc d'une trentaine de secondes d'effort -, l'Olympia Delle Tofane a perdu un peu de ce qui fait son sel, ce samedi. Il ne restait ainsi qu'un peu plus d'une minute de course pour se départager et c'est comme d'habitude cette saison ou presque (4 victoires en 5 courses) Sofia Goggia qui l'a emporté «au sprint». L'Italienne n'a même pas eu besoin de faire la course parfaite, loin de là.

Lara Gut-Behrami était d'ailleurs en colère, dès la ligne d'arrivée franchie. La Tessinoise, finalement 9e, a fait une faute, certes, à un endroit où il ne le fallait surtout pas en faire. Mais elle a dû composer avec de grosses bourrasques sur le haut du parcours et ç'a eu le don de l'agacer très fort. Ce n'est d'ailleurs pas comme si elle n'aimait pas cette piste: elle y avait remporté l'or du Super-G des Mondiaux et le bronze de descente il y a un peu moins d'un an!

Suter et Gisin à l’affut

Dorée (descente) et argentée (Super-G) à ces mêmes Championnats du monde de février 2021, Corinne Suter a quant à elle démontré qu'elle était de retour tout près de son meilleur niveau. C'est peu dire que ça tombe bien, à moins de deux semaines de l'ouverture des Jeux olympiques de Pékin. La Schwytzoise n'a certes plus gagné en Coupe du monde depuis plus de 14 mois (succès à Val d'Isère en décembre 2020) et a manqué le podium pour neuf centièmes.

Ce résultat, dans le sillage de l’ultra polyvalence Tchèque Ester Ledecka, va la (ré)conforter à quelques jours de prendre l'avion pour l'Empire du Milieu. Elle a devancé la 5e Mirjam Puchner (Aut) de 4 centièmes et une excellente Michelle Gisin de 0''11. Cette dernière n'a fait que six fois mieux que 6e en descente depuis le début de sa carrière. Cela faisait plus de deux ans qu'elle n'avait pas fait aussi bien dans la discipline.

Goggia et les autres

Sofia Goggia, elle, a donc fait fi des conditions et des potentielles excuses qui pouvaient aller avec. La vitesse supersonique de l'Italienne l'a obligée à commettre deux énormes fautes sur le haut du tracé, mais ça ne l'a pas empêchée de s'imposer, comme il y a quatre ans, presque «à domicile». Elle s'est ainsi vengée de son forfait aux Championnats du monde de l'année dernière à la suite d'une blessure un peu bête. Même chahutée, elle a réussi à l'emporter. Autant dire qu'à Pékin, il risque bien d'y avoir elle et les autres, dans les disciplines de vitesse.

Parmi les autres, ce samedi, il y avait les Suissesses Priska Nufer et Jasmine Flury, dont les résultats ne faciliteront pas la tâche des coachs suisses pour les sélections olympiques, qui seront effectuées lundi prochain. La première était 12e, après le passage de 30 concurrentes, tandis que la seconde n'a pu faire mieux que 19e. La Gruérienne Noémie Kolly, qui a lâché 1''70 dans l'affaire, a fini encore plus loin, pour sa première sur cette piste. Jasmina Suter (1''80) n'a quant à elle jamais été dans le rythme.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.