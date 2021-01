Ski alpin – Sofia Goggia survole la descente de St. Anton L’Italienne, intouchable, a remporté samedi sa neuvième descente de Coupe du monde. Les Suissesses Corinne Suter et Lara Gut terminent placées, mais hors du podium. Sport-Center

L’Italienne Sofia Goggia, intouchable à St. Anton, a remporté samedi sa neuvième descente de Coupe du monde. AFP

Sofia Goggia est bel et bien la meilleure descendeuse de la planète. Championne olympique en titre de la discipline, victorieuse du petit globe en 2019, l’Italienne a survolé la descente de St.Anton, samedi. La skieuse de 28 ans a devancé l’Autrichienne Tamara Tippler (à 0’’96) et l’Américaine Breezy Johnson (à 1’04) pour remporter sa neuvième descente de Coupe du monde. Elle effectue une excellente opération dans la course au petit globe de la spécialité.

La Schwytzoise Corinne Suter, sa principale rivale, a en effet terminé 6e à 1’16 et se retrouve désormais à 60 points de la Bergamasque. Sur la piste Karl Schranz, plutôt courte et donnant parfois des airs de super-G à cette descente, Lara Gut-Behrami, victorieuse de l’entraînement de jeudi, a dû se contenter du 8e rang. Les autres Suissesses ont terminé plus loin. La Grisonne Jasmine Flury, 14e à 1’’74, a devancé de peu l’Obwaldienne Michelle Gisin et la Bernoise Joana Haehlen, qui partageaient la 20e place (à 1’’86 de la reine Sofia Goggia) après le passage de 30 coureuses.