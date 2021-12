Ski alpin – Sofia Goggia intouchable à Val d’Isère La skieuse de Bergame a remporté sa troisième descente de la saison, samedi matin. Pas de podium pour les Suissesses.

Sofia Goggia a été à la limite à plusieurs reprises sur le haut du parcours, avant de faire la différence sur le bas . AFP

Et de trois. Sofia Goggia a remporté samedi matin à Val d’Isère sa troisième descente de la saison en trois courses, renforçant encore son statut de reine incontestée de la discipline, dans laquelle elle n’a plus été battue depuis exactement un an (7 victoires consécutives).

Sur la piste Oreiller-Killy, l’Italienne (29 ans) a été à la limite à plusieurs reprises sur le haut du parcours, avant de faire la différence sur le bas. Seule l’Américaine Breezy Johnson, deuxième pour la troisième fois de l’hiver en descente, est parvenue à rivaliser (+0’’27), l’Autrichienne Mirjam Puchner complétant le podium plus loin (+0’’91).

Corinne Suter 6e

Sofia Goggia a par la même occasion pris la tête du général de la Coupe du monde, avec 10 longueurs d’avance sur l’Américaine Mikaela Shiffrin. Dimanche, la skieuse de Bergame aura la possibilité de profiter du forfait de Lara Gut-Behrami (Covid-19) pour marquer de précieux points en super-G.

Samedi, le clan suisse a dû se contenter de la sixième place de Corinne Suter (+1’’43) et du dixième rang de Michelle Gisin (+1’’61). Joana Haehlen (+2’’20), Jasmine Flury (+2’’34) et Priska Nufer (+2’’52) sont plus loin, en attendant les départs de Jasmina Suter, de Noémie Kolly et de Stephanie Jenal.

