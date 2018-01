quetirofoiesse, mort et vif

C’est le phénomène brésilien qui inonde les réseaux sociaux. #quetirofoiesse, «c’était quoi ce tir», ou le nom du tube de l’été de Jojo Todynho. Lorsque les premières notes de la musique se font entendre, les connaisseurs se tiennent prêts. Et quand les première puis deuxième déflagrations retentissent, ils tombent à terre. Comme si on leur avait tiré dessus. Puis ils se relèvent et se mettent à danser. (nxp)