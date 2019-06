En 1924, le quai du Léman devient le quai Wilson

Joindre l’instructif à l’agréable ne se refuse pas en ce moment sur la jetée des Pâquis. Les derniers mètres qui séparent l’arrivant de l’entrée des Bains sont garnis de panneaux retraçant l’histoire du quai Wilson. Cette exposition va durer jusqu’au 25 juin. Son auteur est l’historien Armand Brulhart, infatigable chercheur d’images rares, avec le concours du graphiste Pierre Lipschutz. «C’est ma quatrième exposition ici», rappelle l’historien en longeant le mur où se déroulent plus d’un siècle d’histoire. «Voici ma vue la plus ancienne de ce site devenu en 1924 le quai Wilson. C’est une gravure française de la seconde moitié du XVIIIe siècle qui montre l’aspect naturel de la grève aux Pâquis. Il n’y a pas encore de quai.»

De quand date le quai?

Il a été aménagé sous le nom de quai du Léman à partir de 1866. Les quais genevois ont été créés pendant la première moitié du XIXe siècle, en commençant par ceux les plus proches de la ville ancienne. Les Pâquis n’étant qu’un hameau, l’aspect de ses rives est resté longtemps inchangé. Les propriétés d’alors donnaient directement sur le lac. Leurs façades ou le mur de leur terrasse ou de leur jardin commençaient dans l’eau. On voit ça encore à Coppet par exemple.

Quelles images avez-vous trouvées montrant cet état antérieur au quai?

L’une d’elles est particulièrement intéressante. Elle représente le hameau des Pâquis vu du lac, avant l’incendie qui le ravagea en 1829. On y reconnaît une longue maison du XVIIIe siècle dont le jardin sur l’eau était pourvu d’un pavillon d’angle que l’on peut voir sur le célèbre tableau de Jean-Baptiste Camille Corot «Le quai des Pâquis». L’accès à Genève passait derrière cette propriété et plusieurs autres qui ont disparu lors de la construction du quai. L’une d’elles, entre les futures rues du Léman et de l’Ancien-Port, abritait le pensionnat Diederichs, dont j’ai retrouvé une image en couleur très détaillée. Le mur de sa cour de récréation baigne dans les eaux du lac, sur lesquelles canotent les pensionnaires.

Quels bâtiments succédèrent à ces petites propriétés les pieds dans l’eau?

D’abord le quai et de nouvelles propriétés en retrait, comme la Villa des Roses dont j’ai déniché le prospectus de vente de 1884, qui montre aussi les parcelles voisines. Elles sont occupées par le Chalet Allamand, «La Fauvette» ou la Villa Andrié. Leurs jardins n’ont pas d’accès direct au lac, puisque le quai carrossable passe devant eux. Tout au bout du quai trône depuis 1875 l’Hôtel National, devenu Palais Wilson en 1924.

De quand datent les immeubles que l’on voit aujourd’hui?

Dès 1895, des promoteurs immobiliers qui ont rassemblé plusieurs parcelles y font édifier de grands immeubles de luxe. J’ai consacré plusieurs panneaux de mon exposition à ces bâtiments, placés dans l’ordre d’une promenade des Bains des Pâquis au parc Mon-Repos. Le premier, très composite, à l’angle du quai et de la rue du Léman, porte les numéros 33 et 35. Il est l’œuvre de l’architecte Léon Fulpius. Le dernier a aussi deux numéros, 43 et 45. Il imite le style Henri IV, que l’on connaît par exemple par les bâtiments de la place des Vosges à Paris. Il est daté de 1896 et j’ose l’affirmer, Marc Camoletti a réalisé là le plus sophistiqué des bâtiments privés de Genève.

Avez-vous un immeuble préféré sur ce quai?

Oui, c’est le 39 quai Wilson, achevé en 1906. Il est fabuleux, avec sa dentelle de pignons tantôt orientaux, tantôt baroques, ses loggias - les premières sur la rade de Genève -, ses colonnes jumelées et ses dix visages de femmes sculptés. Il est l’œuvre d’Eugène Corte qui est aussi l’architecte des immeubles 27-31 quai du Mont-Blanc, un peu plus tardifs, où vécut et mourut Ferdinand Hodler.

Quel est pour vous le document le plus insolite de votre exposition?

Une lithographie satirique extraordinaire de 1923 publiée sous le titre «A Genève, on bâtit la Société des Nations». Ce chantier grouille de personnages tous identifiés est très amusants à détailler. On y voit notamment Gustave Ador, Jean Monnet et Eric Drummond caricaturés.

Un nom de président

Le quai du Léman est international avant de recevoir le nom du 28e président des États-Unis, Woodrow Wilson. Ce changement a lieu après le décès du pionnier américain de la Société des Nations (SDN) en 1924. Comme le montrent six panneaux de l’exposition visible sur la jetée des Pâquis, l’histoire de la SDN au bord du lac commence en 1919, lorsque Genève est désignée pour en recevoir le siège.

Son secrétariat élit domicile dans le bâtiment de l’Hôtel National, qui deviendra plus tard le Palais Wilson. Armand Brulhart précise que la première assemblée générale de la SDN, en novembre 1920, n’a pas eu lieu là, comme le suggère une carte postale de l’époque, mais dans la salle de la Réformation, boulevard Helvétique. La grande véranda de l’ancien hôtel reçoit des séances de commissions. Elle disparaîtra au profit du pavillon de la Conférence internationale du désarmement de 1932, édifice contemporain des Bains des Pâquis, qui flambera en 1987.

Parmi d’autres reproductions d’images inédites des quelques années d’existence de la SDN, celles de la visite d’un chef iroquois venu réclamer ses terres ne passe pas inaperçue. Ni la présence d’Einstein (représentant l’Allemagne), Marie Curie et Benito Mussolini dans le même fascicule célébrant les dix ans de l’institution. Un autre ancien hôtel du quai, le Bellevue, devient lui aussi international en abritant les bureaux du YMCA. (TDG)