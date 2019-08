1926: L’OIT a sept ans quand Albert Cohen y entre

Savoir s’y retrouver dans la jungle des acronymes des organisations internationales, c’est déjà pas mal. Être en mesure d’affirmer où était logée l’une ou l’autre à ses débuts, c’est une autre paire de manches. En cette année du centenaire de l’Organisation internationale du travail (OIT) – domiciliée au 4, route des Morillons –, évoquons l’imposant bâtiment qui abrita cet organisme de 1926 à 1974, au 154, rue de Lausanne. Il est occupé aujourd’hui par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ce palais grandiose, imaginé par l’architecte lausannois Georges Epitaux, possède une belle bibliothèque située sous la tour carrée qui surmonte l’extrémité du bâtiment côté Lausanne. Son décor n’a guère changé depuis le temps où le romancier Albert Cohen venait y relire les pages de son œuvre en devenir. Cet été, un fonctionnaire de l’OMC – organisation qui occupe les lieux depuis plus de quarante ans – a voulu rendre hommage à l’écrivain. Cela sur les lieux mêmes que l’auteur de «Belle du Seigneur» avait fréquentés comme employé.

Une tablette fait parler les objets

«J’ai entrepris de reconstituer le bureau d’Adrien Deume, le mari d’Ariane dans «Belle du Seigneur», en sachant que celui d’Albert Cohen devait lui ressembler beaucoup», explique Pierre Latrille. «Cela a été très amusant de chercher chaque objet décrit dans le roman. J’en ai trouvé plusieurs au marché aux puces. Il a fallu créer les dossiers que Deume traite ou enfouit dans le tiroir du bas. Nous avons retrouvé les éléments nécessaires dans nos archives et l’un de mes collègues a mis un vrai talent de faussaire dans ces fac-similés», plaisante le fonctionnaire.

Pour rendre l’exposition plus vivante, une tablette tactile est à la disposition des visiteurs. Elle leur permet d’interroger la bouchée au chocolat, l’agrafeuse ou le tampon encreur d’Adrien Deume. La citation de «Belle du Seigneur» qui les concerne, dite par la voix enregistrée d’un lecteur, vient en réponse au premier clic. Ce bureau et les objets dont il est jonché ne se trouvent pas dans une pièce où Cohen avait le sien. «Nous savons que l’écrivain a travaillé dans trois locaux différents dans cette maison», renseigne Pierre Latrille. «Aucun ne peut rivaliser avec cette magnifique bibliothèque qui a gardé son atmosphère des années 1930. Albert Cohen l’a connue ainsi.»

Un employé mal noté

Aux abords du meuble et de ses fournitures patiemment collectées, un panneau explicatif rappelle les principales étapes de la vie du romancier, né à Corfou en 1895 et mort à Genève en 1981. Son engagement à l’OIT date de 1926, favorisé par le premier directeur de l’organisation, Albert Thomas, sur recommandation de Jacques Rivière, directeur de la «Nouvelle Revue française» (NRF). «Il n’a pas occupé de poste important, précise Pierre Latrille. Il n’a même jamais été fonctionnaire international, comme son personnage romanesque Adrien Deume. Ses rapports avec la hiérarchie n’étaient pas très bons. Il a quitté l’OIT en 1932, a vécu à Paris jusqu’à la guerre, ensuite à Londres et de nouveau à Genève à partir de 1945. Il retournera travailler courtement à l’OIT jusqu’à sa retraite en 1952. Dans «Belle du Seigneur», le palais dans lequel travaille Adrien Deume est le Palais des Nations, dont la construction commencée en 1929 a duré jusqu’en 1936.»

L’hommage rendu à Cohen par Pierre Latrille dans la bibliothèque de l’OMC comprend un second panneau. Celui-ci accueille des citations des œuvres de l’écrivain sur le thème «Tous les personnages de Cohen sont amoureux de la Suisse et de Genève, la preuve en est…» Des exclamations admiratives de Salomon et de son ami marseillais Scipion dans «Mangeclous», aux extraits choisis de «Belle du Seigneur», l’attachement à Genève de l’exilé de Corfou s’exprime de manière aussi spirituelle qu’évidente.

Exposition ouverte jusqu’au vendredi 20 décembre 2019, 154, rue de Lausanne. Visites guidées en semaine, du lundi au vendredi, de 17 h à 17 h 30, uniquement sur réservation en ligne: //qr4.at/b14oxH

La mémoire au travail

L’exposition en plein air sur les 100 ans de l’OIT quittera lundi le quai Gustave-Ador. Cela ne signifie pas que les manifestations en lien avec le centenaire de l’Organisation internationale du travail (OIT) se terminent. Le dimanche 20 octobre, une journée portes ouvertes est prévue au siège de l’OIT, 4, route des Morillons, où les panneaux retraçant l’histoire et la vocation de cette organisation internationale seront à nouveau visibles. Ils rappellent la fondation en 1919 de l’OIT, dont l’organe exécutif est le Bureau international du travail (BIT), logé d’abord dans l’ancien Hôtel Carlton (siège actuel du CICR), puis dans un palais inauguré en 1926 en bas de l’ancien domaine Revilliod. Les grilles du portail sont équipées d’une triple serrure qui symbolise la structure tripartite de l’OIT. Gouvernements, travailleurs et employeurs sont invités à œuvrer ensemble à l’élaboration de solutions aux problèmes du travail. Une idée révolutionnaire, née dans l’immédiat après-guerre, alors que le monde ouvrier avait de grands progrès à faire en matière d’égalité et de justice sociale. Le grand homme des débuts de l’OIT est Albert Thomas (1878-1932), qui veille à la visibilité et au dynamisme de l’organisation. Le siècle d’histoire de l’OIT est évoqué dans un ouvrage en français édité cette année par l’institution. Son titre, «Si tu veux la paix, cultive la justice. Une histoire en images de l’Organisation internationale du Travail», fait référence à la phrase latine «Si vis pacem, cole justitiam» scellée en 1923 dans les fondations même du bâtiment style Art déco de la rue de Lausanne. B.CH.