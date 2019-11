1919: La librairie Payot ouvre à la place du Molard

Librairies anciennes

À Genève, tout le monde connaît Payot, désormais présent à la fois dans

les Rues-Basses et à Cornavin.



Ce n’est pas pour autant la plus ancienne librairie de la place. Jullien, au Bourg-de-Four, détient le record de longévité. Cette entreprise familiale a été fondée en 1839 par Élisabeth Favre, femme d’Alexandre Jullien, artisan monteur de boîtes de montres, descendant d’un réfugié huguenot venu de la région de Sisteron. Élisabeth Jullien exploitait son commerce de livres en même temps qu’une mercerie. Ses fils Louis, qui vendait aussi du vin, et John gardèrent les livres.



À la génération suivante, ce furent un nouvel Alexandre et un nouveau John qui s’occupèrent de la librairie et de la maison d’édition qui allait désormais avec. John acquit en 1922 l’immeuble où se trouve aujourd’hui encore le magasin. Il fut le père d’Alexandre, libraire de 1928 à 1986, dont la fille Anne Jullien Junod tient toujours boutique en 2019, avec son fils Olivier Junod, au 32, place

du Bourg-de-Four.



Slatkine est une maison centenaire depuis l’an dernier. Venu à Genève en 1909 avec sa famille de Rostov-sur-le-Don, en Russie, par Berlin et Zurich, Mendel Slatkine lance l’affaire en 1918, au 5, rue des Chaudronniers. Un siècle plus tard, on y sert des cafés, le groupe Slatkine ayant sa base à Chavannes-des-Bois (VD).



Une autre librairie emblématique est Georg, maison fondée en 1857 au 21, rue de la Corraterie, par le Bâlois Henri Georg-Neukirch. Son commerce se double d’une activité d’édition dans le domaine universitaire. D’ailleurs, Georg prend dès 1874 le titre honorifique de «Librairie de l’Université». Si la librairie n’existe plus, le nom de Georg est toujours porté par les éditions du même nom, qui font partie du groupe Médecine et Hygiène.



En 2011, c’est la librairie Descombes, sise au 6, rue du Vieux-Collège, qui disparaît après de nombreuses années d’existence. Avant d’être Descombes en 1943, elle était Jeheber et plus anciennement Béroud & Jeheber. Quant à Prior, au 9, rue de la Cité, on se souvient des méandres inépuisables de sa boutique de livres d’occasion.



B.CH.