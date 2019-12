1539: Jean Calvin offre un abri au livre sur la colline

À Genève, le paradis du livre a toujours été la bibliothèque fondée par le docte Calvin. Quatre cent soixante ans plus tard, on y trouve tout ce que l’institution du dépôt légal a permis d’accumuler, d’abord dans l’Hôtel de Ville, puis dans les locaux de l’Académie (futur Collège Calvin), enfin dans le bâtiment de la promenade des Bastions. Il faut savoir que le dépôt légal genevois est le plus ancien au monde, après celui institué en France en 1537. Cette obligation de remettre à l’autorité un exemplaire de chaque imprimé publié à Genève date de 1539. Vingt ans plus tard, ce «stock» en perpétuelle augmentation justifie la fondation de la Bibliothèque de l’Académie.

En 1562, livres et brochures trouvent place, dans des conditions pas toujours idéales, dans les combles, puis dans les salles du premier étage du bâtiment central du Collège. Le souvenir de ces locaux sur la colline a été fixé en 1873 par l’aquarelliste Jean-Jacques Dériaz. Le déménagement aux Bastions ayant eu lieu en 1872, l’artiste recréa en peinture le décor complet de la bibliothèque qui était déjà vide de livres et de tableaux. Moins vide que lors du sermon du Père Hyacinthe, prédicateur catholique excommunié par Rome, le 28 octobre 1873. Un pastel propriété de la Bibliothèque de Genève (BGE) montre que ce jour-là, la grande salle avait été transformée en auditoire plein comme un œuf. Bien visible sur l’image, on reconnaît la colonne en chêne sculpté du XVIe siècle qui est exposée aujourd’hui à la Maison Tavel.

Grâce au dépôt légal, cette salle et ses voisines ont vu s’amasser bien des trésors au cours des siècles. La première version imprimée du «Cé qu’è lainô», sortie des presses de Jean De Tournes le 18 décembre 1602, fait partie de ce patrimoine (voir ci-contre). À propos de l’Escalade, notons que cet automne, Labor et Fides a fait paraître une nouvelle version de «Comprendre l’Escalade» d’Olivier Fatio et Béatrice Nicollier.

La première édition de ce livre passionnant et richement illustré s’était arrachée à sa sortie, en 2002. Parmi les portraits que contient l’ouvrage, certains proviennent de la collection de la BGE. Les aquarelles de Jean-Jacques Dériaz le montrent bien: cette institution a possédé très tôt de nombreux tableaux, qu’elle exposait naguère au Collège, puis dans la Salle Ami Lullin, aux Bastions. On y voyait encore, il y a une trentaine d’années, les portraits de célébrités genevoises du XVIe au XIXe siècle. Certaines de ces toiles sont aujourd’hui visibles au Musée international de la Réforme (MIR), mais les autres n’ont plus été vues depuis longtemps. Sur les images de Dériaz reproduites ci-dessus, on peut identifier (sur celle du haut) Augustin Pyramus de Candolle, Ami Lullin, Horace-Bénédict de Saussure, Sismondi et Théodore Turquet de Mayerne. Sur celle du bas, on devine Michel Roset, Agrippa d’Aubigné et Jacob Anjorrant.

À placer sous l’arbre de Noël

Au chapitre de l’histoire genevoise, le dépôt légal mais aussi les librairies de la place mettent à la disposition du lecteur, en cette période de Noël, les parutions récentes. Citons chez Slatkine le livre de Joëlle Kuntz «Genève, une place financière. Histoire d’un défi (XIXe-XXIe siècle)». La journaliste remonte à l’âge des marchands banquiers protestants pour expliquer le savoir-faire économique qui a permis à Genève de demeurer envers et contre tout une place financière internationale, même si c’est la plus petite du monde! On citera chez le même éditeur «Les mascarades oubliées de l’Escalade», par Henri Roth, un ouvrage qui rappelle que l’anniversaire de la victoire du 12 décembre 1602 n’a pas toujours été digne et patriotique (voir «Tribune» du 16 novembre). Chez Georg Éditeur, Frédéric Hueber et Sylvain Wenger signent «Regards croisés sur les arts à Genève (1846-1896)», un livre de la collection Patrimoine genevois, qui explore la production artistique à Genève entre la révolution radicale de 1846 et l’Exposition nationale de 1896.

Signalons aussi la sortie, aux Éditions Saint-Augustin, d’«Une église au cœur des Eaux-Vives. La paroisse genevoise de Saint-Joseph» (voir la «Tribune» du 7 décembre). Pour finir, hors de Genève, aux Éditions Alphil, à Neuchâtel, on s’intéressera à «14-18, la Suisse dans la Grande Guerre», ouvrage contenant seize essais sur ce conflit centenaire et ses implications dans notre pays.