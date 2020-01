Des gènes dictent la vie sociale des fourmis

«Tout comme les chromosomes X et Y déterminent le sexe chez les humains, des supergènes dictent la vie sociale chez les fourmis», explique Laurent Keller, biologiste et myrmécologue à l’UNIL. Plusieurs formes d’organisation peuvent cohabiter au sein d’une même espèce de fourmis. Certaines colonies ne comptent qu’une seule reine, qui engendre de nouvelles reines, lesquelles se disperseront pour fonder une société de manière indépendante. D’autres colonies peuvent abriter près de 100 reines. La dispersion y est différente: après le vol nuptial, les jeunes reines ne tentent pas de lancer seules une nouvelle société. Elles retournent dans leur nid, où elles se reproduiront. C’est plus tard, peut-être, qu’elles s’en iront, à pied, accompagnées d’ouvrières, fonder une nouvelle colonie tout près.

Deux études parues ce mois, dirigées respectivement par les professeurs Michel Chapuisat et Laurent Keller, du Département d’écologie et évolution de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL, avec la collaboration de chercheurs américains et finlandais, se focalisent sur des groupes de gènes liés entre eux, appelés supergènes, responsables des variations dans la structure sociale des fourmis d’une même espèce. Dans une recherche publiée dans «Current Biology» le 2 janvier, le groupe de Michel Chapuisat révèle qu’un supergène connu pour contrôler le nombre de reines chez la fourmi alpine est aussi présent au sein d’une quinzaine d’autres espèces. Il s’agit d’un supergène vieux de 20 à 40 millions d’années chez des fourmis suisses. Qui étaient déjà sociales alors que les primates n’étaient pas apparus sur Terre.

Le second article, paru lundi dans «Nature Ecology Evolution», porte sur l’analyse, par l’équipe de Laurent Keller, de six espèces de fourmis de feu. Derrière les différences d’organisation sociale se cache aussi un supergène, vieux de 500000 ans.

D’autres êtres vivants pourraient-ils fonctionner de même? «C’est le cas chez des oiseaux et des poissons, répond Laurent Keller. En revanche, il n’y a pas de supergène connu qui influence le comportement humain.»