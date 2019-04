«En mangeant de la viande, on vandalise la planète»

Il y a eu «No Steak» puis «Antispéciste». Aymeric Caron y ajoute «Vivant», troisième et dernier volet d’une série autour de la protection animale. Dans cet essai paru en novembre dernier, l’ancien chroniqueur de l’émission «On n’est pas couché», figure médiatique française de l’antispécisme connue pour son franc-parler, mêle sciences et questionnement philosophique pour mieux plaider la «priorité politique et philosophique absolue» que représente la «défense du vivant». Il y retrace notamment l’histoire de la vie sur terre, des premières bactéries jusqu’à aujourd’hui. Explique pourquoi la sensibilité et l’intelligence des plantes sont différentes de celles des animaux. Et dresse les contours de l’espèce qui pourrait remplacer la nôtre. Qui est cet «Homo ethicus»? De passage la semaine dernière au Club 44, à La Chaux-de-Fonds, il a répondu à nos questions.

Aymeric Caron, vous soutenez que l’humanité va devenir plus morale ou disparaîtra. Qu’est-ce qui fait pencher la balance en faveur du premier scénario?

L’histoire de la biologie nous montre que l’Homo sapiens, comme les autres espèces avant lui, va s’éteindre. Il est même en train d’accélérer son extinction vu l’intensité des destructions qu’il inflige à la planète. La question est de savoir si sa disparition signera la fin de l’humanité ou s’il sera remplacé. Je fais l’hypothèse qu’une nouvelle espèce, l’Homo ethicus, peut lui succéder. Elle mettra le respect du vivant, le soin de l’autre, l’empathie, au cœur de tous ses choix. C’est la seule évolution possible. Comme l’a montré Darwin, la morale est apparue tard chez les mammifères, elle est encore imparfaite, ce qui explique pourquoi la violence, l’égoïsme, l’irresponsabilité sont encore si présents.

À quoi ressemblera une société gouvernée par l’éthique?

Dur à dire, mais la société que j’imagine prendra soin du vivant. Cela commence par la libération animale: ne pas tuer d’animaux, fermer les zoos, arrêter l’élevage, revoir notre rapport avec les animaux de compagnie, entre autres.

Dans votre nouveau livre, vous qualifiez les personnes qui mangent de la viande de «viandales». Au risque d’être contre-productif?

En mangeant de la viande, on vandalise les animaux et la planète. La consommation de viande est une source de pollution massive. Dans mes deux premiers ouvrages, je me suis montré didactique, j’ai laissé l’émotion de côté. C’est important de se montrer tolérant, de comprendre que la consommation de viande s’inscrit dans un vécu, qu’elle est encouragée par la publicité. Mais au bout d’un moment, ça devient compliqué de laisser l’émotion de côté. Ce que nous faisons subir aux animaux m’est insupportable. Le mot «viandale», tout comme le ton plus éruptif de mon livre, est l’expression d’une colère. Comme ceux de génocide animal ou d’assassinat, le terme doit aussi servir d’électrochoc pour engager le débat. L’effet inverse peut se produire, j’en suis conscient.

L’antispécisme est-il anti-humain, comme certains l’accusent de l’être?

Certainement pas. L’antispécisme consiste à étendre un certain nombre de droits accordés à l’être humain à des animaux sensibles, qui, comme nous, ont envie de ne pas être tués. L’humanité n’y perd rien, elle y gagne en prouvant qu’elle sait regarder au-delà d’elle-même et prendre soin d’autres individus que ceux de sa propre espèce. L’antispécisme, qui est une application poussée des capacités éthiques qu’on ne trouve en telle quantité que chez l’humain, nous permet en réalité de réaliser plus fermement notre humanité.

Dans «Vivant», vous lancez pourtant une charge violente contre Homo sapiens.

C’est vrai que j’ai de moins en moins d’affection pour l’espèce humaine. Notre histoire est remplie de massacres, de discriminations, de génocides. Mais ce ressenti personnel n’a rien à voir avec la philosophie de l’antispécisme.

Défendez-vous les caillassages de boucheries par des activistes?

Tout ce qui s’approche de la violence me dérange. Mais je ne vais pas donner de leçon à ceux qui abîment les vitrines de boucher. Je comprends leur exaspération. En France, la population veut que des mesures en faveur du bien-être animal soient prises, mais rien ne change. Le président Emmanuel Macron a même donné plus de droits aux chasseurs.

En Suisse, les outils démocratiques permettent de faire changer les lois. Une initiative est notamment lancée contre l’élevage industriel. Mais on assiste aussi ici à des caillassages. Vous les comprenez aussi?

Je ne connais pas suffisamment la situation en Suisse pour me prononcer sur ce point.

Quelle est selon vous la meilleure façon d’agir?

Il faut informer le plus possible, pour que nos idées infusent dans les esprits, pour que les gens puissent se faire leur propre opinion. Et à un moment donné, nous devons aussi investir le champ politique pour jouer sur le terrain des autres. L’antispécisme ne doit pas trouver sa place dans le débat public uniquement lorsqu’une boucherie se fait attaquer.

Justement, où en est votre parti, le Rassemblement des écologistes pour le vivant?

Nous rencontrons les difficultés de tout nouveau parti indépendant, notamment sur le financement. Nous avons rapidement atteint les 4000 membres, mais là nous stagnons. Il y a certainement du progrès à faire dans notre manière de nous promouvoir. Et un long travail d’identification pour présenter notre programme radical. (Tribune de Genève)