«À 27 ans, je suis médium guérisseuse»

Tout a commencé par une sortie de corps. Je devais avoir 4-5 ans, je croyais me rendre aux toilettes quand j’ai vu mon corps encore endormi dans mon lit. Bien que surprise, je n’ai pas eu peur de cette énergie. Je m’interrogeais pourtant: comment était-il possible d’exister au-delà de son corps? À partir de ce moment-là, des phénomènes étranges ont continué à se produire, me convainquant qu’il y avait des énergies autour de nous, une réalité parallèle que nous ne pouvions capter avec nos sens physiques et que je nomme volontiers le monde spirituel.

J’ai passé des nuits à me poser des questions sur la mort, sur l’après-vie, j’avais besoin de réponses.

Lors des sorties de corps que j’ai effectuées entre 4 et 18 ans, il y a eu par exemple des explorations de lieux que je ne connaissais pas et qui, par la suite, se sont avérés réels et vérifiables, avec leurs détails d’objets, de pancartes, de noms de rue… c’était troublant et je notais ces éléments au fur et à mesure, dans un journal, pour être certaine que ce n’était pas ma tête qui inventait.

Durant ma jeunesse, j’ai également vécu différentes expériences de médiumnité physique, comme des objets qui volaient à travers ma chambre. Une fois, en Italie, chez ma tante, j’ai senti une présence dans la pièce dans laquelle je dormais quand, soudain, un jouet s’est mis en marche tout seul. J’avais peur qu’on me gronde à cause du bruit, j’ai pris mon courage à deux mains, je me suis levée pour l’éteindre et j’ai été interloquée de voir, au moment de tourner le bouton sur OFF, qu’il n’y avait pas de pile!

De l’art de maîtriser mon énergie

À 10 ans, j’étais fan du Japon et de mangas. Je voulais faire comme ces personnages qui s’entraînaient avec un maître pour affiner leurs perceptions et augmenter leur énergie, tel un muscle qu’on renforce. À défaut d’avoir trouvé un précepteur, je débutais mon entraînement: je devinais les couleurs et formes d’un jeu de cartes retournées, je regardais le tirage du Loto à la télé et notais les chiffres que je voyais dans ma tête avant que ces derniers soient tirés. Je prenais de plus en plus conscience de présences autour de moi, je passais des après-midi au cimetière pour capter énergies et sensations. Solitaire, j’avais le temps d’expérimenter! Car malgré quelques amis, je n’ai jamais réussi à me fondre dans la masse, je ne trouvais pas ma place, je souffrais de harcèlement scolaire.

Ma spiritualité m’a réellement sauvé la vie.

Toutefois, il y avait tout de même un souci: lorsque l’on se connecte trop à ces énergies subtiles, on crée un déséquilibre. Ça, je ne le savais pas encore. C’est là que les ennuis ont débuté. Je commençais à ressentir fortement les émotions des personnes autour de moi, ce qu’elles étaient en train de vivre. Au final, plus je devenais sensible et plus je me coupais du monde. Être dans la foule m’était insupportable, surtout lorsqu’un contact physique était à craindre, comme une bise ou un serrage de main.

J’avais peur de perdre la tête.

Ma famille faisait preuve d’une grande ouverture d’esprit au regard de ma sensibilité, mais cela n’a pas suffi à me sentir pleinement comprise pour autant. À 8 ans, j’ai commencé à méditer avec mes parents, dans un groupe. J’ai appris à calmer mon mental et à me structurer. Durant l’adolescence, j’ai continué à ma manière et aujourd’hui, cette pratique fait partie intégrante de mon quotidien. Elle m’aide à développer un lien encore plus fort avec mon guide ou mon moi supérieur, si vous préférez, une sorte d’énergie intérieure, une partie lumineuse et sacrée.

À 16 ans, j’ai rencontré une médium qui m’a dit que j’avais un don et que je ferais la même chose qu’elle plus tard… cela m’a fait rire, je n’y croyais pas. J’avais une vision légère de ce milieu que je ne prenais pas au sérieux.

