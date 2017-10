Un nouveau défi stupide

Un nouveau challenge stupide fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Après le «Hot Water Challenge», qui consistait à se verser de l’eau bouillante sur le corps, ou le «Ice And Salt Challenge» durant lequel on appliquait du sel et un glaçon sur la peau pour tester sa résistance à la douleur, voici le «48-hour challenge». Les joueurs - qui pour certains ont à peine 12 ans - doivent disparaître pendant deux jours. Ils obtiennent des points lorsque leurs proches passent des appels désespérés sur Facebook ou Twitter. (nxp)