Tintin et des maîtres de la BD aux enchères

Un crayonné d'une planche de «Coke en stock», une lithographie signée par Hergé et tous les astronautes américains ayant marché sur la Lune et des originaux d'Enki Bilal, Morris ou encore Franquin seront proposés aux enchères samedi à Paris par la maison Artcurial.

Cette vente sera également l'occasion de se plonger dans l'univers de «Martine», une des vedettes de la littérature enfantine des années 1950/1960, imaginée par l'illustrateur Marcel Martier.

Un total de 27 dessins originaux (des gouaches sur papier) provenant des différentes aventures de «Martine» («Martine à la foire», «à la montagne», «à la mer»...) seront mis à l'encan pour des prix estimés entre 4'000 et 7'000 euros.

Martine à la mer, Martine en avion, au cirque... 27 illustrations originales des aventures de Martine, héroïne éponyme de la série de livres illustrés, sont mises aux enchères le 27 avril à Paris #AFP pic.twitter.com/TaPaQN46B3 — Agence France-Presse (@afpfr) 23 avril 2019

Une planche originale à 100'000 euros

Mais le clou de la vente devrait être une planche originale d'Hergé: le crayonné de la planche 56 de l'album «Coke en stock» réalisé en 1955 par le créateur de Tintin.

La planche (55 x 36,40 cm) où l'on voit une torpille éviter de peu le cargo à bord duquel se trouvent Tintin et Haddock est dédicacée et signée par Hergé avec la date juin 1972. Elle est estimée entre 100'000 et 130'000 euros.

TINTIN HERGÉ ????

Coke en stock

Mine de plomb sur papier pour le crayonné de la planche 56 de cet album publié en 1958 aux édition Casterman. @CastermanBD

100 000 - 130 000 € PRESTIGIEUSE VENTE AUX ENCHÈRES ARTCURIAL @@Artcurial SAMEDI 27 AVRIL pic.twitter.com/RipesLNuNh — Blake&mortimer (@mortimer_blake) 15 avril 2019

Parmi les autres oeuvres d'Hergé proposées à la vente, il y a une lithographie en couleur (101,90 x 71,20 cm) tirée de l'album «On a marché sur la Lune». Signée par Hergé, cette lithographie est dédicacée par un des astronautes de chacune des missions lunaires du programme Apollo.

«Magnificent desolation»

Deuxième homme à avoir marché sur la Lune, Buzz Aldrin, le pilote du module lunaire d'Apollo XI, a signé et écrit «First moonwalkers after Tintin» (premiers hommes à avoir marché sur la lune après Tintin) ainsi que les mots qu'il avait prononcés en arrivant sur la Lune: «Magnificent desolation» (magnifique désolation).

L'astronaute Fred Haise, membre du malheureux équipage de la mission Apollo XIII qui échoua à se poser sur la Lune, écrit un fataliste «So close, so far» (Si près, si loin). L'oeuvre est estimée entre 15'000 et 25'000 euros.

Une carte de voeux à l'encre de Chine et gouache blanche signée Hergé avec Tintin et Milou victimes d'un accident de luge est estimée entre 55'000 et 65'000 euros.

Corto Maltese et Gaston Lagaffe

Plusieurs planches originales et dessins d'Enki Bilal seront également mis en vente à des prix estimés jusqu'à 90'000 euros.

Une superbe couverture réalisée à l'encre de Chine et feutre pour l'édition originale en italien de la «Ballade de la mer salée», première aventure de Corto Maltese, d'Hugo Pratt est estimée entre 50'000 et 70'000 euros.

Une planche de Franquin (encre de Chine et crayon de papier) représentant Gaston Lagaffe en pleine activité gaffeuse est estimée entre 60'000 et 70'000 euros tandis qu'une planche originale de Spirou du même Franquin est évaluée entre 40'000 et 50'000 euros.

Blueberry et Lucky Luke

Les amateurs de BD auront également la possibilité d'acquérir une planche originale des aventures du lieutenant Blueberry tirée du «Spectre aux balles d'or» (un des plus beaux albums de la série) de Jean Giraud (alias Moebius).

Cette planche, encre de Chine et mine de plomb sur papier, est estimée entre 25.000 et 30.000 euros.

Un dessin en couleur de Lucky Luke et des Dalton réalisé par Morris pour une affiche du film d'animation «Lucky Luke» (1983) est mis à prix entre 12'000 et 17'000 euros. Au total, 180 lots seront mis aux enchères à l'occasion de cette vente. (afp/nxp)