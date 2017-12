Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Thomas Putallaz: Je ne me contenterai pas des excuses d'Apple

(...) C'est gentil, de s'excuser auprès des "pigeons" qui ont dépensés plus de 1'000.- pour un appareil qui va être affaibli volontairement par son fabricant ! Personnellement, je ne vais m'en contenter. D'abord sur le plan personnel, je dépose plainte ce jour au procureur général de la confédération. Pour celles et ceux qui souhaitent s'en inspirer, voir le courrier ci-dessous. Ensuite, sur le plan politique, je vais mener bataille pour que "l'obsolescence programmée" soit considérée comme un délit pénal. Il faut combattre ce fléau qui pille nos ressources. Ceci est insoutenable tant sur le plan environnemental qu'économique, d'autant plus que les Suisses ont adopté le 21 mai 2017 leur stratégie pour une transition énergétique, qui ne ne résume pas à injecter des millions dans les énergies renouvelables.

Xavier Comtesse: Apple Watch lance régulièrement des défis à ses usagers !

Posséder une montre connecté c'est notamment pouvoir mesurer son activité physique ... les capteurs intégrés indiquent en effet par exemple le nombre de pas effectué chaque jour ou le nombre de marches d'escalier monté ... et bien Apple lance régulièrement des défis aux usagers de ses montres pour les inciter à se "remuer". L'entreprise veut maintenir ses consommateurs en bonne santé. C'est louable. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette pratique ... c'est qu'en envoyant un simple fichier par télécommunication ... tous les usagers dans le monde entier son instantanément touché par la proposition. C'est ce "plus" commercial qui fait la nouveauté du monde moderne. (...)

Rolin Wavre: Quand le mariage guérissait du viol !

L’auteur d’un viol peut échapper à toute peine à la condition qu’il épouse sa victime. Cest en substance ce que stipulait l’article 457 du code pénal marocain jusqu'à sa suppression en 2014 (!). Mais il semble que cette idée reste largement ancrée dans les mentalités et les traditions locales, et pas seulement au Maroc. (...) Les autres religions peuvent rarement se vanter d’avoir fait avancer le respect de la femme dans leurs sociétés respectives. (...) L’idée qu’un viol peut être « guéri » par un mariage est simplement révoltante. Elle indique que ce que la femme a subi est totalement ignoré et que seule la perturbation de l’ordre social est prise en compte. Il me semble que l’on retrouve le même raisonnement dans la « honte » ressentie par les victimes de viols et par leurs familles, dans certaines sociétés traditionnelles de toutes religions, menant parfois à des crimes dits « de sang », une bien mauvaise appellation, d’ailleurs. Comment peut-on en venir à sacrifier son enfant, par le mariage avec le bourreau ou par des actes barbares contre la victime elle-même ?

Lise Wyler: Bonnes résolutions

(...) Les régals se suivent et ne se ressemblent pas. Vous lorgnez, promis, juré, je crache par terre, vers une diète légère. car trop inverser la tendance risque de bouleverser votre système digestif, qui, i faut l'avouer , n'a pas mal absorbé tous ces excès. Mais vous entrez de justesse dans votre jean préféré et vous fermez difficilement les boutons de votre chemise. Ou plus simplement, vous ressentez une lourdeur suspecte en montant les escaliers. Donc, vous prenez le taureau par les cornes, ou plutôt le poids par la sévérité. Plus de chocolat (c'est si bon!), plus de viande grasse (si succulente), plus de sucre , ni de crème dans le café (il sera plein d'amertume et vous avec) et ne parlons pas des frites... Bon ça, c'est pour ce qui entre, mais occupons-nous de ce qui devrait s'évanouir.

Didier Bonny: « Jumanji » : un très bon divertissement

La bande-annonce de « Jumanji : Bienvenue dans la jungle » laisse penser que le film est une succession d’effets spéciaux avec des gags lourdingues. Et bien, bonne surprise, et à condition d’avoir gardé son âme d’enfant et son esprit joueur, le film se laisse regarder avec plaisir. (...) Le point fort du film est incontestablement l’humour qui s’en dégage. On rit souvent de bon cœur non seulement grâce au contraste entre le caractère des personnages et le corps dans lequel ils évoluent dans le jeu, mais aussi grâce aux situations comiques qu’engendre ce décalage. Les dialogues sont excellents et font souvent mouche. Les effets spéciaux sont également très réussis et on ne s’ennuie pas une seule seconde, l’action étant rondement menée par des comédiens très convaincants. On se laisse prendre au jeu, comme si on était soi-même un acteur de celui-ci. (...) Toujours à l’affiche

Claude Bonard: Schwarzenberg, Prokesh et l'Aiglon

Lorsque le lieutenant genevois Joseph Pinon se lance à la recherche des canons genevois réquisitionnés par les Autrichiens le 3 février 1814, il finit par arriver à Vienne où il obtient en juillet deux audiences auprès du prince de Schwarzenberg. Pinon fait comprendre au prince que l'Autriche doit rendre ses canons à Genève. (TDG)