La langue française reste bien pendue

Et paf! Il aura suffi que deux professeurs belges (voir cicontre) proposent de simplifier l’assommant accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir pour que la baston linguistique redémarre en France. Il y a moins d’un an on se bigornait déjà à propos de l’écriture inclusive. C’est reparti pour un tour. Voilà décidément une passion nationale. Comme d’ordinaire s’affrontent donc les preux chevaliers d’un français menacé d’invasion barbare et les apôtres d’un verbe vivant, bigarré et évolutif. «Notre langue est en décadence, en pleine dégénérescence», s’émouvait il y a quelques jours l’académicien Jean-Marie Rouart dans les colonnes du journal «Libération». Et Éric Zemmour d’en rajouter une couche alarmiste dans «Le Figaro»: «Les nouvelles générations – produits de l’éducation moderniste – ignorent, voire méprisent, l’orthographe; et torturent cruellement une syntaxe qui ne leur a rien fait. La langue française n’évolue pas, elle se désagrège.» Diable: c’est Molière que l’on bute, une fois encore.

D’askip à zbeul

Est-ce si grave si cette bonne vieille grammaire se fait un peu chahuter? C’est une affaire de point de vue. «La santé d’une langue repose avant tout dans sa capacité à se renouveler; la nôtre bouge!» assure la linguiste Aurore Vincenti. Dans son récent dictionnaire de l’argot contemporain, «Les mots du bitume» (Éd. Le Robert), la chercheuse s’interesse plus aux mutations du vocabulaire qu’aux soubresauts syntaxiques. Elle a scanné «le français des banlieues, des rues, des stades de foot et surtout du rap». De askip (apocope culottée de à ce qu’il paraît) à zbeul (désordre, bordel, issu de l’arabe zbel), l’ouvrage dessine une langue drôlement énergique, inventive et décomplexée, certes bien éloignée de celle des Immortels du VIe arrondissement.

«J’ai écouté beaucoup de rap: Booba, Nekfeu, PNL…» raconte la jeune femme. «C’est aujourd’hui l’instrument de diffusion massive de la langue des jeunes. L’enregistrement permet d’attester l’usage d’un mot. Pour nous, chercheurs, cela constitue une base formidable.» La jeune femme a également fait sa moisson lexicale dans les transports en commun; farfouillé dans les forums de jeux vidéo et sur les réseaux sociaux. «Cette langue s’invente en périphérie des centres villes huppés; dans les cours de récré, dans les milieux populaires, où les familles ne parlent pas un français policé. Mais elle n’y reste pas. Elle se diffuse par oral.»

On hurle régulièrement, à juste titre sans doute, à l’invasion anglo-saxonne de notre lexique. Surprise: l’argot glané par Aurore Vincenti affiche des origines follement variées. «C’est dans la langue professionnelle que prolifèrent les anglicismes. Pas forcément dans la rue. J’ai glané énormément de mots issus de l’arabe, tels «miskine» ou «seum» (voir lexique ci-dessous), mais aussi et surtout du romani (ndlr: une langue du Nord de l’Inde). En travaillant sur les étymologies, j’ai eu des moments de jubilation. Par exemple avec le mot «marave» qui signifie frapper ou tuer. En sanskrit, «Mara» est le tentateur de Bouddha et par extension le dieu de la mort. On retrouve cette racine dans le mot «mourir» en français. Le mot a traversé les âges et tout un continent.»

Daron et lascar

Ce parler du bitume fait feu de tout bois. «Contrairement aux académiciens, les rappeurs ne se donnent aucune limite quant à leur dictionnaire», remarque le linguiste Bernard Cerquiglini. «On voit ainsi rejaillir des mots inusités depuis des lustres, comme daron ou lascar. Booba utilise le verbe carotter, emprunté à l’argot du XIXe siècle. Pour désigner l’argent, on reparle de la maille, une monnaie disparue aux XIVe. Certains accusent le rap de n’employer que 1000 mots; Racine en utilisait 500. C’est un art, une poésie, qui utilise tous les procédés linguistiques à sa disposition.»

Reste que les préoccupations dont témoigne cette langue apparaissent tout de même bien limitées. Grosso modo: la fumette et la bagarre. «L’argot sert à dissimuler, à coder. Il est normal qu’il y ait surreprésentation de termes désignant des activités plus ou moins illicites», analyse Aurore Vincenti. «Ce qui me frappe, c’est l’abondance de mots ayant trait au groupe, au quartier, au clan, à la communauté. La fraternité, dont on ne sait trop que faire dans la devise républicaine, se retrouve au centre du débat dans le rap.»

«C’est une langue de la fratrie», renchérit Bernard Cerquiglini. «Une langue est un ensemble d’usages distincts; le bon usage, l’usage familier au bistrot, l’usage technique et l’usage de la fratrie, qui permet de fédérer un groupe. L’être humain est plurilingue. Il parle toutes ces langues. Sauf les gens de l’Académie française, qui n’en parlent qu’une.»

Accord du participe passé

«Les frites que j’ai mangé»: le pavé belge dans la mare

Désolé pour la raideur de l’intro, mais il faut bien commencer avec la règle. La voilà: «Employé avec l’auxiliaire avoir, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le complément d’objet direct quand celui-ci le précède (les crêpes que j’ai mangées). Mais si le complément suit le participe, il reste invariable (j’ai mangé les crêpes).» Ouf! Et voici, plus drôle, un extrait du texte signé par deux professeurs belges, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, publié dans le journal «Libération» le 3 septembre denier. «La fédération Wallonie-Bruxelles, en accord avec ses instances linguistiques, envisage sérieusement d’instaurer l’invariabilité du participe passé avec l’auxiliaire avoir.» Et plouf, un pavé dans la mare orthographique. Les arguments des signataires? Ladite règle est obsolète, artificielle, de moins en moins appliquée. Surtout, son enseignement monopolise des dizaines d’heures de cours (80 selon les auteurs) qui pourraient être employées à des thèmes bien plus enrichissants pour les élèves.

La canaille wallonne

Évidemment, cette proposition d’éradication d’une des plus enquiquinantes (ou subtiles, selon affinités) coquetteries de notre grammaire n’a pas manqué d’embraser un débat acharné, comme la France des lettres les aime. D’un côté, on a applaudi un juste progressisme du projet, en raillant l’académisme poussiéreux. De l’autre, on a hurlé au massacre de la langue, en lapidant la canaille wallonne. Bref, on s’est écharpé par tribunes interposées: Bernard Pivot était par exemple pour la réforme; Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation, contre. Depuis, la fédération belge a pris quelque distance avec le texte des deux frondeurs, en signalant que nulle loi de ce type n’était envisagée pour l’heure en l’absence d’un accord international.

«La proposition ne m’a en aucun cas surprise ni choquée. Cela fait une bonne vingtaine d’années que dans les milieux de la grammaire, nous réfléchissons à cette question», annonce la linguiste romande Marie-José Béguelin. «Je suis d’ailleurs d’accord avec le diagnostic: cette règle est complètement artificielle et impossible à apprendre. À 12 ans, je la savais à peu près. À 69 ans, je l’ai oubliée. Elle se perd à l’oral, comme à l’écrit. Cela mérite une simplification.» Toutefois, la chercheuse entend l’émotion que la proposition a suscitée. «Les francophones entretiennent un rapport chargé de symbolique avec leur langue. C’est un élément de cohésion sociale, un socle. Il y a toujours une inquiétude socio-linguistique de voir changé l’ordre autour de soi. Il faut aussi tenir compte de cette appréhension. Mais la graphie et la langue sont deux choses différentes. Les gens ont l’impression que si l’on touche à la première, on tue la deuxième. Ce n’est pas le cas.»

Une règle plutôt sympa

L’essayiste, éditeur et écrivain Jean-Loup Chiflet constate également que «chaque fois que l’on veut toucher à l’orthographe, les Français se cabrent. Ils aiment les particularités de leur langue, même s’ils ne les maîtrisent pas. Depuis vingt ans, aucune réforme n’a ainsi pu aboutir». D’ordinaire iconoclaste, Chiflet estime toutefois que «cette règle est plutôt sympa, même si tout le monde y trébuche, y compris les vieux cons instruits. Pour ma part, je simplifierais simplement l’histoire des pronominaux. Rappelons tout de même que la complexité du français n’a rien d’un hasard. Elle a été mise en place par les riches pour éloigner les ignorants, les pauvres et les femmes du pouvoir. Regardez donc qui monte aux barricades pour la préserver.»

Tous ne se réfèrent pas à «la pureté» du français pour défendre l’accord. «Je trouve intéressant d’habituer les enfants à analyser la structure de la phrase, explique Nicolas Fleury, correcteur de la «Tribune de Genève». C’est un bon entraînement qui permet d’éviter de faire des fautes en écrivant en français et facilite l’acquisition d’autres langues, tels l’allemand et le latin, bâtis sur les déclinaisons.» Le linguiste Bernard Cerquiglini, quant à lui, soutient l’initiative, en préconisant la dépénalisation. «Arrêtons de corseter les gens avec la grammaire. À mon sens, il faudrait simplement considérer que l’innacord n’est pas fautif. Que l’on peut appliquer la règle ou pas. J’ai senti dans le débat un certain mépris concernant le pays d’origine de la proposition. N’oublions pas que, à l’instar de Maurice Grevisse, les Belges sont d’excellents grammairiens. Grevisse qui, d’ailleurs, jugeait cette règle artificielle.»

Notez que le débat autour de l’accord du participe passé ne date pas de la dernière averse syntaxique. Au XVIe, le poète Clément Marot ramène et promeut en France cette règle qu’il a observée et aimé en Italie. Ce qui fera dire à Voltaire, deux siècles plus tard: «Marot a ramené deux choses d’Italie, la vérole et l’accord du participe passé. Je pense que c’est le deuxième qui a fait le plus de ravages!» J.Est. (TDG)