Deux femelles koalas rejoignent le zoo de Zurich

Deux femelles koalas ont rejoint, début juin, les deux mâles de l'installation australienne du zoo de Zurich. Maisy, âgée de 3 ans, et Pippa, âgée d'un an et demi ont été présentées mercredi aux médias.

Les deux femelles sont censées s'accoupler, tôt ou tard, avec les mâles Mikey et Milo, pensionnaires du zoo depuis près d'un an et demi. Comme eux, elles viennent de l'Australian Reptile Park de Sydney. Il n'est donc pas exclu qu'ils se soient déjà rencontrés une fois auparavant, souligne le zoologue Robert Zingg.

Jusqu'à présent, Mikey et Milo avaient partagé leur vie zurichoise avec des wallabys et des émeus. L'arrivée de Maisy et de Pippa change désormais leur quotidien.

Phase d'approche

Après avoir passé un mois en quarantaine au moment de son arrivée, Maisy habite à présent dans le même espace que Mikey. Le mâle ne s'est aperçu de sa présence que lorsqu'il a découvert ses excréments. Il a alors produit un son proche de l'aboiement et du hennissement pour marquer sa présence de prétendant face à son acolyte Milo.

Jusqu'à présent, Maisy ignore toutefois superbement son compagnon désigné. Elle l'a même fait tomber de l'arbre, alors que Mikey tentait une approche.

Pippa encore trop jeune

Si ce ménage commun aboutit malgré tout à un accouplement, la femelle mettra au monde un petit un mois plus tard seulement. Elle le gardera toutefois au chaud dans sa poche durant six à sept mois.

Plus jeune et plus frêle, Pippa vit en revanche dans un espace séparé de tout mâle, pour l'instant. Encore peu rassurée, elle doit d'abord atteindre une certaine stabilité avant d'être présentée à Milo. Elle n'atteindra l'âge adulte que dans quelques mois. En moyenne, les femelles donnent naissance à des petits à partir de l'âge de 3 à 4 ans. (ats/nxp)