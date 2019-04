Charlie, la loutre de mer la plus âgée, est mort

Charlie n'était encore qu'un bébé loutre lorsque l'Aquarium of the Pacific de Long Beach, au sud de Los Angeles, l'a recueilli, orphelin, à la suite des violentes tempêtes provoquées en 1997 par le phénomène climatique El Niño.

«Les experts animaliers ont estimé qu'il ne pouvait pas survivre seul dans la nature et avait besoin d'une maison», a raconté l'établissement en annonçant sur ses réseaux sociaux la mort de son «ambassadeur» .

It is with a heavy heart that we share the news that our sea otter Charlie passed away this morning.



Charlie turned twenty-two years old on March 2 and was the oldest living southern sea otter at any zoo or aquarium. pic.twitter.com/AVXib1g7Bn