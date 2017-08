Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Bruno Hubacher: Prévoyance 2020, des petits pas dans la mauvaise direction

(...) Les Suisses, un peuple menacé d’extinction, un peu comme les Allemands, ne font plus d’enfants, ce qui menace le système de retraite par répartition, car, par-dessus le marché, les gens meurent de plus en plus tard, or ce fut précisément sur ce point que son inventeur, le chancelier allemand Otto von Bismarck, comptait le plus, pour de bonnes raisons, à l’époque. Autre problème, la Suisse sera face à une vague de mise à la retraite d’un million de travailleurs de plus entre 2015 et 2035, les « baby boomers ». En ce qui concerne le deuxième pilier, l’assurance privée par capitalisation, mangeoire des banques et des assurances, les intérêts, proches de zéro ne produisent plus assez de revenus sur capital. Le ministre socialiste des affaires sociales, Alain Berset, qui propose cette onzième révision, a dû marcher sur des œufs en la préparant, car la droite, majoritaire à la « Grande Chambre » depuis 2015, a l’habitude de dire « non » avant qu’on lui pose une question. (...) Le point clé de cette réforme, l’âge de la retraite, nécessitera néanmoins un vrai débat sur la valeur sociale du travail, (...)

Thierry Apothéloz: La solitude tue

Une récente étude américaine vient de démontrer ce que beaucoup d’entre nous, instinctivement, savent déjà : on meurt plus vite lorsqu’on est seul. Le professeur vaudois Jean-Pierre Fragnière le dit depuis longtemps. Entendons par là que l’isolement social est un facteur de dégradation des conditions de vie très important et qu’il nous faut aujourd’hui rapidement prendre compte cette donnée, notamment en regard du vieillissement programmé de la population. (...) J’ai souvent tendance à dire que notre cohésion sociale a un prix. Un prix qu’il nous faudra de toute manière payer un jour ou l’autre, bon gré mal gré. A nous d’être inventifs et d’anticiper les problèmes avant que ce prix ne devienne réellement exorbitant. L’isolement des seniors risque de nous coûter une fortune.

Jean-Marc Guinchard: PP2020

Excellent article de DP qui doit nous convaincre de voter OUI le 24 septembre: “Les adversaires de PV 2020 cherchent à persuader l’opinion par des calculs révélant les gagnants et les perdants de la réforme. L’Union suisse des arts et métiers a ouvert les feux avec un calculateuren ligne indiquant les coûts supplémentaires à la charge du salarié et de son employeur, selon le niveau de revenu. L’exercice ne présente guère d’intérêt. Maintenir le niveau des rentes exige bien entendu d’en assurer le financement, par l’impôt comme par les cotisations. Et le coût de cette opération reste modeste et proportionné au niveau de revenu des assurés. Par contre l’identification des «perdants» et des «gagnants» de la réforme s’avère plus perverse... Ce type de calcul d’apothicaire ignore superbement le principe de solidarité à la base de toute assurance…

Daniel Fattore: Des Jeunes Filles à Passion noire

Il est impossible de ne pas penser à la splendide tétralogie des "Jeunes filles" d'Henry de Montherlant en lisant, avec bonheur, "Passion noire". Le dernier opus de l'écrivain romand Jean-Michel Olivier, "Passion noire", met en effet en scène l'alter ego suisse et contemporain de Pierre Costals: il s'agit de Simon Malet, écrivain à succès, aux prises avec la sollicitude d'une nuée de femmes animées des meilleures intentions du monde... mais qui l'agacent prodigieusement. "Pas besoin de gril: l'enfer c'est les femmes", voudrait-on dire de Simon Malet, en paraphrasant Jean-Paul Sartre… "Passion noire" est l'occasion de dessiner une belle satire des travers de notre société moderne et de certaines de ses "grandes têtes molles", pour reprendre une expression que l'auteur affectionne. (...)

Rémi Mogenet: Répétition infinie et mathématisme

(... Dans les temps anciens, les mathématiques étaient d'essence religieuse. Dieu était dans les nombres. Cela est apparu clairement chez les anciens Grecs, puis s'est transmis aux Arabes par le biais des Perses et des cités de Bagdad et Gondishapur. Or, en Europe, cela a principalement pénétré par l'Andalousie et l'Espagne islamique. Averroès en fut une expression. (...) Le mathématisme dissout les formes, n'en faisant que des nombres dans une succession anonyme. Le monde moderne a cette résonance, il donne le sentiment de l'anonymat. La masse est dénuée d'âme, absorbe dans les ténèbres. C'est ce qui fait peur, dans l'universalisme: les identités y sont détruites par les principes généraux. Teilhard de Chardin comprenait cette crainte mais…

Demir sönmez: La Journée internationale des animaux sans foyer

Samedi 19 août 2017, sur la Place Pury à Neuchâtel et à l'occasion de la Journée internationale des animaux sans foyer, SOS Chats Noiraigue et Tomi Tomek et ses collaboratrices et autres bénévoles ont tenu des stands. (...)

Cédric Segapelli: Le Bloc, la bête ne meurt jamais

Peut-être bien plus qu’en 2011, date de sa parution, Le Bloc de Jérôme Leroy résonne dans une actualité où les blocs justement se polarisent de plus en plus que ce soit lors des dernières élections présidentielles en France ou plus récemment lors de la tragédie qui s’est déroulée aux USA à Charlottesville en Virginie, en marge des affrontements entre membres du suprématisme blanc et militants antiracistes. Portrait d’un mouvement politique d’extrême droite, Le Bloc a également inspiré le réalisateur Lucas Belvaux pour son film Chez Nous qui vient de sortir dans les salles et dont le scénario, très éloigné du roman original, a été coécrit en collaboration avec l’auteur du récit. Une nuit. Les émeutes font rage en France et les victimes s’additionnent sur le compteur qu’égrènent la plupart des chaînes de télévision. (...)

Jean-Michel Bugnion: Prévoyance 2020: idéologie ou pragmatisme?

Evidemment, l'inégalité salariale entre hommes et femmes est inacceptable et doit être combattue ! De nombreuses femmes et hommes de gauche avancent que l'égalité salariale doit précéder l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes et refusent donc Prévoyance 2020. La question qui se pose dès lors est la suivante : en quoi l'échec de Prévoyance 2020 aidera-t-il à obtenir l'égalité salariale ? Et la réponse est immédiate : en rien, bien au contraire ! (...) (TDG)