Pétrole et dépenses militaires – Socar finance la guerre du régime azéri depuis la Suisse La société pétrolière a joué un rôle clé dans la victoire de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie. Trois quarts de ses revenus viennent de ses filiales helvétiques. Markus Häfliger

Aux couleurs de l’Azerbaïdjan Une station-service Socar et un magasin Migrolino à Zurich. Reto Oeschger

C’est l’une des entreprises pétrolières les plus visibles et les mieux implantées en Suisse. Dans les 200 stations-services ornées de son logo aux couleurs du drapeau azéri, Socar vend de l’essence, des chocolats et des croissants. Depuis sa filiale de trading à Genève, l’entreprise d’État d’Azerbaïdjan commercialise l’essentiel du brut azéri sur les marchés mondiaux. Des activités pacifiques – sauf que depuis deux mois, Socar est en état de guerre.

Propagande Sur la page Facebook de Socar: des véhicules blindés azéris avec le slogan «le Karabakh, c’est l’Azerbaïdjan». DR

Depuis l’Azerbaïdjan, la page Facebook de l’entreprise déverse un torrent de propagande et de messages haineux contre l’Arménie concernant le territoire disputé du Haut-Karabakh: «Stop au fascisme arménien! Stop à l’agression arménienne! Le Karabakh appartient à l’Azerbaïdjan!» Le tout agrémenté de photos de soldats et de tanks, ainsi que des discours martiaux de l’autocrate au pouvoir à Bakou, le président Ilham Aliev.