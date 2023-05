Design – Sobriété et perfection En Suisse, le brasero Feuerring est l’une des quatre œuvres d’art appliqué protégées par un droit d’auteur. Une consécration pour son créateur, Andreas Reichlin. Deux décennies après sa naissance, cet objet en acier s’impose comme un classique. Markus Leutenegger

Véritable œuvre d’art, cet objet en acier n’en demeure pas moins fonctionnel, puisqu’il s’agit d’un foyer et

d’un barbecue. FEUERRING

«Plus une chose est simple, plus elle est puissante et forte», écrivait il y a plus de sept siècles le mystique allemand Maître Eckhart. Aujourd’hui, on dirait que «la simplicité fait la force». Cette maxime s’applique à la majorité des pièces qui sont devenues des classiques du design. Qu’il s’agisse d’une chaise signée Horgenglarus, d’un sideboard d’USM ou de la lampe Tolomeo d’Artemide, ces objets ont un point commun: un design à la fois clair et évident.