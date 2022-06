Conflit social à Genève – Smood: nouvelle action des syndicats pour dénoncer les conditions de travail Des livreurs et des représentants syndicaux et politiques ont manifesté devant la Migros des Augustins. Ils critiquent la convention de travail signée récemment. Aurélie Toninato

Des représentants des syndicats et de partis politiques de gauche se sont réunis jeudi devant la Migros, en compagnie de livreurs. LAURENT GUIRAUD

Le service de livraison à domicile Smood, et son sous-traitant Simple Pay, sont encore sous le feu des critiques. Après des actions, une grève de cinq semaines dans plusieurs cantons et des plaintes aux Prud’hommes, une manifestation de protestation a eu lieu jeudi à midi devant l’entrée de la Migros des Augustins, en présence de livreurs, et organisée par le Comité de soutien aux grévistes de Smood, pour demander un meilleur respect du droit du travail de la part de ces deux employeurs. Ce comité regroupe la Communauté genevoise d’action syndicale, des partis de gauche, les syndicats SIT, SSP et Unia, entre autres. Si la Migros est ainsi ciblée, c’est parce que sa filiale genevoise est actionnaire et client de Smood.

Abo Lutte syndicale Le bras de fer entre Smood et ses employés rebondit au tribunal Abo Livraison à domicile Les coursiers genevois de Smood votent aussi la grève Le conflit social qui oppose des livreurs à Smood et Simple Pay semblait pourtant avancer dans la bonne direction. Après une conciliation qui n’a pas abouti, la Chambre genevoise des relations collectives du travail (CRCT) a émis neuf recommandations et Smood s’est engagé fin février à en satisfaire sept. Le 19 mai, une convention collective de travail a même été signée entre l’entreprise et le syndicat Syndicom. Le texte garantit notamment aux livreurs de la société un salaire horaire minimum de 23 francs, un supplément de 5% le dimanche et au moins quatre heures de travail par semaine. À noter que Smood salarie ses employés et s’acquitte des charges sociales.

Une «coquille vide»

Mais pour les membres du comité, cette CCT est une «coquille vide indigne des prétentions sociales de Migros». «Elle a été négociée en catimini sans la participation du personnel en grève ni du principal syndicat impliqué dans cette lutte contre la précarité salariale (ndlr: Unia)», soutient le Comité. Pablo Cruchon, d’Ensemble à Gauche, ajoute que «la consultation n’a duré que deux jours, le document en entier n’a pas été transmis aux travailleurs et leur anonymat n’était pas garanti».

Sur le fond ensuite: la CRCT stipule d’assurer un minimum de dix-sept heures hebdomadaires, or la CCT n’en inscrit que quatre, «c’est clairement insuffisant pour vivre», déplore Pablo Cruchon. Il ajoute que «le salaire a certes été augmenté mais les compensations – défraiements comme les frais de déplacements – ont été revues à la baisse.» Enfin, seuls les employés directs de Smood bénéficient de cette convention, tandis que tous les livreurs de Simple Pay en sont exclus. Plusieurs politiciens présents dénoncent : «Ces employeurs bafouent de manière éhontée le droit du travail.»

«On ne ramasse que les miettes»

Jessica, maman d’une petite fille et livreuse de 29 ans chez Simple Pay depuis un an et demi, est justement exclue de la CCT. «J’ai gagné 347 francs brut en trois semaines, en travaillant huit heures par jour, et en devant payer la nounou, je suis à perte. On ne me donne plus de courses, surtout depuis que j’ai participé à la grève, elles vont en priorité à ceux qui sont payés à l’heure. Les contrats à la minute (ndlr: le temps d’attente n’est pas payé, seul l’est le temps de la livraison), comme moi, ne ramassent que les miettes.» Le comité en appelle à l’intervention de l’État, tout en promettant d’autres actions.

«Syndicom a fait son travail»

Syndicom, de son côté, rappelle d’abord sa légitimité à intervenir dans ce conflit, «ayant défendu les intérêts des coursiers Smood depuis 2018. En tant que responsable de la branche de la distribution, Syndicom a conclu une CCT de branche avec Swissmessengerlogistics, qui réunit dix-neuf entreprises de coursiers à vélo et de livraison de repas.» Au sujet des dix-sept heures garanties, Matthias Loosli, porte-parole, répond qu’au vu du nombre d’employés de Smood, «impossible de fournir autant d’heures à tous, il faudrait donc licencier. De plus, certains ne souhaitent pas travailler autant.» La CRCT recommandait de rémunérer le travailleur durant le temps d’attente et pas seulement pour la livraison. Le porte-parole assure que ce temps sera payé.

Pourquoi ne pas avoir défendu les intérêts des travailleurs de Simple Pay? «Ils ont déjà une CCT, obligatoire dans toute entreprise qui fait de la location de service, répond Matthias Loosli. Les organes compétents – dont Unia – doivent garantir son respect. Mais ils bénéficieront également du minimum de quatre heures hebdomadaires de la CCT de Smood.» Enfin, pourquoi ne pas avoir inclus l’autre syndicat majeur, Unia, dans l’élaboration de cette convention? «Nous avons négocié la CCT avec des membres élus et reconnus – tous employés de Smood - impliqués à chaque étape de la négociation. Syndicom a fait son travail, nous nous sommes engagés pour améliorer les conditions de travail de ces livreurs.»



