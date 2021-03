Ils se bonifient en 2e division – Smons et Guebey ont su reculer pour mieux sauter Les deux défenseurs ont beaucoup joué cette saison en Swiss League, à Sierre et Biasca. C’était bon pour leur confiance et bénéfique pour Ge/Servette. Christian Maillard

Sandis Smons et Enzo Guebey se connaissent depuis qu’ils sont juniors. Pierre Maillard

Un pas en arrière, deux en avant. C’est ce qu’ont fait cette saison les deux Servettiens Enzo Guebey et Sandis Smons, 21 ans chacun, en reculant en Swiss League pour mieux sauter ensuite à l’étage supérieur aux Vernets. Que ce soit avec respectivement les Ticino Rockets ou à Sierre, les deux défenseurs ont su tirer leur épingle du jeu avant de revenir à Genève gonflés à bloc, en pleine confiance. Un retour en grâce. Cela s’est vu mardi à Berne. «Étant donné nos blessés, on leur donne la possibilité de jouer un peu plus et ils le font bien», se réjouit le coach Pat Emond.