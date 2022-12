La station dit se mettre au vert – Skier de manière climatiquement neutre à St-Moritz, vraiment? La promesse des remontées mécaniques sonne bien. «Un cas flagrant de greenwashing», dénonce pourtant un chercheur. Joachim Laukenmann

Dans les domaines skiables de Corviglia et Corvatsch, tous les véhicules diesels, tous les engins de chantier, les 36 dameuses et les 65 véhicules de service fonctionneraient avec un diesel neutre en CO₂. TDG

Skier avec une conscience écologique aussi pure que la neige fraîche – c’est ce que souhaitent de plus en plus les amateurs et amatrices de sports d’hiver.