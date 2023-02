AP

Genève, 31 janvier

Lundi soir, l’association Projet Genève communique dans la presse son intention de parrainer un énorme complexe multisport couvert de 10’000 mètres carrés. Le but? Redynamiser Genève, une ville où on s’ennuie à mort, en offrant un large choix d’activités familiales à des prix raisonnables. Tout ceci dans une seule infrastructure. Palpitant! Papa pourra faire du trampoline pendant que maman s’exercera à la boxe, que l’aînée tentera le skate et que le cadet s’enjaillera sur du breakdance.

Plus sérieusement, le concept proposé par Projet Genève et Urban District est louable. Notre canton est en manque d’infrastructures sportives. La pratique du sport dans des clubs coûte vite un bras pour les familles à revenu modeste. Enfin, cerise sur le gâteau, la majorité des financements de ce projet d’envergure provient du privé. Les initiateurs espèrent quelques aides de la Ville de Genève et du Canton, sait-on jamais, sur un malentendu.

Toutefois, rien n’est parfait en ce monde, encore moins à Genève. Il faut lire l’annonce jusqu’à la fin pour apprendre qu’une «piste» de ski d’intérieur est prévue dans ce complexe sportif. Elle devrait mesurer 9 mètres de large sur 8 mètres de long. À l’heure des étés caniculaires et de la fonte accélérée des glaciers, l’idée d’une telle installation semble déraisonnable.

L’impact écologique de la «piste» sera lourd et son empreinte carbone risque de piquer. Mais rassurons notre conscience d’éco-anxieux urbain. Il s’agit d’une «piste» de ski locale alimentée en électricité genevoise qui, à terme, sera entièrement verte grâce à nos impôts. Un raisonnement a priori rationnel et suffisant pour reproduire les joies du ski par tous les temps au bout du lac, tout en fermant les yeux sur le compteur électrique. Pauvre sobriété énergétique, elle n’aura tenu qu’une saison hivernale.

Michael Teixeira Queiros, coprésident des Jeunes Vert’libéraux genevois

