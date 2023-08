Dans le cinéma, j’ai fondu en larmes. Mais pas qu’un peu, pleuré façon môme, alors que les lumières se rallumaient et que le générique de «Sugar Man», en 2012, défilait sur l’écran. J’ai toujours trouvé ça très bête, d’ailleurs, de rallumer durant le générique des films. Mais cette histoire m’avait mis en miettes, j’étais là comme un idiot hébété, les autres alentour un peu gênés, à demeurer les yeux trempés devant cette révélation. Je sais bien qu’elle était un poil romancée, la tragédie, et que la redécouverte de Sixto Rodriguez, ressuscité par le film, ne s’embarrassait pas de tous les détails, mais l’essentiel était vrai, fort, et donc complètement miraculeux.

Quand je l’ai vu l’année suivante à Montreux, il s’agissait d’une ombre, presque d’un fantôme: il était fatigué, au bout du rouleau, cette étrange «tournée mondiale» à la suite du film, à l’Oscar remporté. Sa demi-voix semblait empâtée par l’alcool, mais bon, tout était tellement pardonné. Sixto Rodriguez était là, vivant. Il chantait. L’ovation fut merveilleuse.

Deux disques, 1970 et 1971. Aucun succès en Amérique, ventes record en Afrique du Sud, mais il n’en sut rien, retourna à Detroit travailler sur les chantiers, élever trois filles et tenter d’aider des pauvres gens des décennies durant. Vous connaissez ce conte. «Sugar Man» en trésor enfoui puis réapparu. Mais ces deux disques, quels disques tout de même, hier, aujourd’hui, toujours. «Cold Fact» et «Coming from Reality», une grosse vingtaine de chansons toutes parmi les plus belles de tous les temps. Cette écriture au couteau, parfois un petit contrechant de violons ou cuivres qui dit les espoirs que les producteurs imaginaient en son génie. Et puis rien. Et puis maintenant, il est mort, en été, 81 ans.

Un jour, à la question «Vous rêviez de faire de la musique?», il avait seulement répondu: «C’est fait pour les gens qui rêvent.» Mais il ne rêvait plus beaucoup. Rodriguez avait sans doute empoigné une guitare jadis parce qu’il rêvait de changer le monde avec ses refrains prolos et poétiques. Ça n’avait pas marché, alors ces choses-là avaient peut-être cessé d’avoir pour lui de l’importance. Mais la puissance de «Sandrevan Lullaby – Lifestyles», la violence de «Hate Street Dialogue», la mélancolie sans fin de «It Started Out So Nice» ou de «Jane S. Piddy»: que des chefs-d’œuvre. Moins misanthrope que Dylan, moins obnubilé par la baise et Dieu que Cohen (qui avait au moins compris que c’était la même chose), Rodriguez écrivait plus près des femmes et des hommes, plus généreux, plus près du sol, du trottoir, mais aussi du ciel et des blessures. Les chansons ne changent pas le monde, c’est si dommage. Mais elles peuvent changer parfois les gens. Les siennes sont de celles-là, et ce matin, devant leur beauté âpre, je pleure encore.

Christophe Passer , né à Fribourg, travaille au Matin Dimanche depuis 2014, après être passé notamment par le Nouveau Quotidien et L'Illustré. Plus d'infos

