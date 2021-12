Skicrosseuse blessée – Sixtine Cousin, entre colère, fatalité et espoir La Genevoise vient de se faire opérer de son genou droit, blessé samedi dernier en France. Elle peste contre la Fédération internationale de ski. Robin Carrel - Arosa

Malgré ses déboires, ne comptez pas sur Sixtine Cousin pour perdre son légendaire sourire. KEYSTONE

Depuis ses débuts en Coupe du monde il y a trois ans, Sixtine Cousin n’a pas été épargnée par les coups durs. Et ce n’est là qu’un très doux euphémisme. Un poignet, un genou, une commotion, un pneumothorax: tout ou presque y est passé. Ce mardi, la Genevoise a dû cette fois passer sur le billard pour opérer des ruptures du ligament croisé antérieur, du ligament interne et du ménisque au genou droit.

«Moi, je suis à l’hôpital toute seule et la FIS n’en a rien à faire.» Sixtine Cousin

«La chute n’était pas vraiment de ma faute, peste la Suissesse, depuis son lit d’hôpital. On a toujours dit aux organisateurs que l’arrivée était trop dangereuse et on riait de nous! C’est ça qui me fait le plus mal. Je me suis encore blessée, mais c’est à cause de la Fédération. Le samedi, avec la météo en plus, c’était simplement impraticable. Certaines ne voulaient pas courir. J’ai l’impression qu’on me prend pour une débile. Moi, je suis à l’hôpital toute seule et la FIS n’en a rien à faire.»