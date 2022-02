JO 2022 - Sixième victoire pour les curleuses suisses

Curling

Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni s’est approchée d’une accession aux demi-finales. Grâce à leur victoire sur les Etats-Unis (9-6) mardi au National Aquatics Centre de Pékin, les Suissesses présentent une fiche de six succès et d’un revers, et sont pratiquement assurées de boucler la phase de round-robin dans le top 4, alors qu’elles ont encore deux matches à disputer.

Face aux Américaines, les championnes du monde en titre ont forcé la décision dans le 9e end, remporté 4-0.

Elles livreront leur prochaine partie mercredi à 2h05 contre la Corée du Sud.