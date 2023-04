Voyage et découverte – Six week-ends en Europe en train Prendre un vol low cost pour deux jours à Londres, Berlin ou Barcelone ? Ce type d’escapades n’est plus vraiment tendance. Nos propositions pour découvrir d’autres destinations moins courues, tout en profitant confortablement d’un voyage en train. Artur K. Vogel et Isabelle Jaccaud / Travelcontent

Etalée sur les rives du Rhin, en Rhénanie-Westphalie, Cologne est célèbre pour la silhouette caractéristique de sa cathédrale, classée au patrimoine de l’Unesco. PIXABAY

Dijon, la gourmande

1 / 2 Dijon, France PIXABAY

Capitale de la Bourgogne, Dijon, et ses 155’000 habitants, est une ville de taille idéale pour une visite à pied. On serait tenté d’y aller pour une seule journée, mais les rues, attachantes, savent nous retenir. Le marché couvert et ses produits du terroir, dont le fameux cassis de Dijon, les moutardes et les vins des domaines viticoles voisins, tout témoigne de la tradition culinaire et œnologique de la région.