France voisine – Six véhicules impliqués dans un carambolage en Haute-Savoie Un grave accident de la route s’est produit vendredi après-midi après le tunnel du Vuache. Il y a six blessés, dont trois «en état d’urgence absolue». Théo Allegrezza

Le tunnel du Vuache dans le sens Bellegarde – Genève. Image d’illustration. LUCIEN FORTUNATI

Un grave accident de la route s’est produit sur l’autoroute blanche en Haute-Savoie vendredi après-midi, peu après 15 heures. Impliquant six véhicules, il est survenu à la sortie du tunnel du Vuache, en direction de Mâcon. Un intense orage de grêle semble avoir causé ce carambolage.

Six personnes ont été blessées. «À l’heure actuelle, le bilan de cette collision fait état de trois personnes en état d’urgence absolue, qui ont été prises en charge par les secours et évacuées», a rapporté «Le Messager».

Le tunnel du Vuache a été fermé et l’autoroute coupée au niveau de la barrière de péage de Viry durant quelques heures. Un bouchon de plusieurs kilomètres s’est formé du péage jusqu’à Saint-Julien-en-Genevois.

La circulation a pu être rétablie vers 18 heures. «L’évacuation des blessés et des véhicules est terminée et les travaux de nettoyage de la chaussée achevés afin de permettre un rétablissement de la circulation dans des conditions optimales de sécurité», ont indiqué les Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) dans un communiqué.

Théo Allegrezza est journaliste à la rubrique Genève. Il couvre en particulier l'actualité politique de la ville de Genève. Auparavant, il a été correspondant freelance au Tessin. Diplômé de Sciences Po Paris. Plus d'infos @theoallegrezza

