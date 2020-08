Une issue à la crise du Covid-19? – Six vaccins sont testés sur des milliers de volontaires Les résultats des essais à large échelle entamés cet été aux quatre coins du globe sont attendus à l’automne. Cela pourrait être la surprise d’octobre pour Trump. Comme pour toute la planète. Pierre-Alexandre Sallier

Volontaires à une campagne d’essai accueillis début août à Detroit au Henry Ford Health System, avant de se voir inoculer le vaccin mRNA-1273 contre le coronavirus, testé par le laboratoire Moderna. AFP PHOTO/Henry Ford Health System

Si la lutte contre le coronavirus est bien la «guerre» décrite par le président français il y a six mois, alors le Royaume-Uni – dont l’économie est la plus touchée par la pandémie en Europe – a sonné lundi la mobilisation générale contre le Covid-19.

Londres a appelé ses citoyens les plus âgés à grossir les rangs de quelque 100’000 volontaires qui participent déjà aux tests d’un futur vaccin, du jamais-vu en Europe.

Ruée boursière sur CureVac

De Zurich à New York en passant par Bangkok, le monde des affaires traque le moindre écho de cette course dans laquelle sont lancées des dizaines de labos. De quoi faire oublier les désillusions sur le front des traitements – chloroquine marseillaise en tête.

Exemple vendredi, avec la cotation euphorique de l’allemand CureVac à Wall Street. Proposées à 16 dollars pièce, ses actions ont depuis vu leur valeur quadrupler, alors que son vaccin a encore tout à prouver. Soutenue par Bill Gates, le fondateur de Microsoft, cette PME «biotech» avait fait parler d’elle en mars lorsque l’administration Trump avait tenté de mettre la main sur ses vaccins.

Oxford-AstraZeneca en tête

En tête de la course, six labos ont atteint cet été l’étape des essais dits de «phase 3». Ces derniers sont menés non plus sur des animaux mais sur des dizaines de milliers de volontaires afin de vérifier la protection immunitaire offerte.

Le plus médiatique reste Moderna, allié à l’institut américain contre les maladies infectieuses et au suisse Lonza. Bénéficiant de l’appui du géant AstraZeneca, l’Université d’Oxford mène cependant la course. Le labo allemand Biontech appuyé par l’américain Pfizer marche dans ses brisées. Pour tous, «cela va se jouer entre octobre et novembre, avec les premiers résultats des essais», relève Claudia Collin, spécialiste du secteur chez AtonRâ Partners, une société de gestion basée à Genève.

Juste derrière suivent deux labos chinois, Sinopharm et SinoVac – qui teste un vaccin classique à base de virus inactivé sur près de 10’000 personnes au Brésil – ainsi que Johnson & Johnson.

Et puis il y a les outsiders déjà autorisés à distribuer leurs doses. Comme celles testées auprès de l’institut Gamaleïa et de l’armée russe, sur une centaine de personnes. Ou celles du chinois CanSino, dont l’injection a été approuvée uniquement sur des militaires en juin. «Le premier vaccin disponible ne sera pas forcément le plus efficace», prévient Claudia Collin.

Le spectre des effets secondaires Afficher plus La sévérité du Covid-19 provient de réponses immunitaires excessives et inadéquates. Ce qui explique pourquoi les nombreux traitements testés visent, paradoxalement, à freiner les réponses immunitaires ou inflammatoires de l’organisme. Soit l’opposé de l’ordre de mission donnée à un vaccin. Avec un vaccin, «il y a un risque d’induire des anticorps capables de se fixer sur les coronavirus, mais pas à l’endroit qui bloque leur capacité à infecter des cellules, ce qui peut, au contraire faciliter l’entrée du virus dans les cellules», prévient Infovac. «Ce phénomène a été observé lors des épidémies du SARS (ndlr: en Asie en 2003) et du MERS (ndlr: au Moyen-Orient en 2012) et on suspecte qu’il pourrait survenir avec le Covid-19, obligeant à beaucoup de prudence», ajoute la plateforme d’information du centre de vaccinologie de la Faculté de médecine de Genève. Problème, souligne cette dernière, les campagnes d’essais classiques, qui consistent à suivre des volontaires pendant quelques semaines ou mois, «ne pourront pas répondre à cette question». Il faudra en effet soit attendre que ces volontaires vaccinés aient été exposés au coronavirus, soit les y exposer volontairement – ce qui est «inenvisageable» en l’absence de traitement efficace. P.-A.SA.

Vaccins génétiques, l’heure de vérité

Jamais déployés jusque-là, les vaccins génétiques, dits à «ARN messager», expliquent l’effervescence entourant Moderna ou CureVac. Le patient ne reçoit plus le virus inactivé mais la recette génétique même – l’ARN – qui lui permettra de produire directement une protéine semblable aux anticorps neutralisant le virus.

De l’allemand Biontech au chinois Walvax en passant par l’alliance franco-américaine Sanofi-TranslateBio, les californiens Inovio et Arcturus, le japonais AnGes, le coréen Genexine ou l’indien Cadila, tout une série de labos planchent sur ces vaccins du XXIe siècle.

«Les États-Unis ont mis 10 milliards dans cette course au vaccin» Claudia Collin, AtonRâ Partners, Genève

«L’enjeu est crucial car les essais actuels vont soit valider toute une technologie, qui pourrait être déployée contre d’autres maladies infectieuses et même contre certains cancers, soit prononcer son échec complet», décrit l’analyste de AtonRâ. Selon elle, les résultats des premiers tests sur animaux et les résultats de «phase 1» du vaccin de Moderna ont été «plutôt encourageants».

Joker pour une réélection

Cet enjeu qui a pris une tournure politique aux États-Unis, où un vaccin pourrait représenter la «Surprise d’octobre» du président Trump – expression historique faisant référence à un événement à même de faire basculer la course aux présidentielles juste avant le scrutin.

Une surprise que son administration a tout fait pour provoquer, finançant aussi bien Moderna que Sanofi, Pfizer-Biontech, Johnson&Johnson, Oxford-AstraZeneca ou Novavax. «Les États-Unis ont déjà investi plus de 10 milliards dans cette course au vaccin, ce qui leur a permis de s’en assurer 800 millions de doses contre 340 millions pour le Royaume-Uni ou 300 millions pour l’Union européenne», rappelle Claudia Collin. Pour l’instant cependant rien ne peut garantir que cette «surprise» ne tombera pas après le 3 novembre, bien trop tard pour un président en course pour la réélection.