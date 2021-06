Colombie – Six tonnes de cocaïne appartenant à l’ELN saisies Trois «grands laboratoires» ont été détruits par les forces armées colombiennes, dans la jungle du sud-ouest du pays et attribué à la guérilla de l’ELN.

Le ministre colombien de la Défense, Diego Molano, à Bogotá le 9 février 2021. AFP

Le gouvernement colombien a annoncé mercredi la saisie de six tonnes de cocaïne dans un complexe de laboratoires situé dans la jungle du sud-ouest du pays et attribué à la guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN).

«Je veux annoncer au pays le coup le plus important porté au trafic de drogue de l’ELN cette année, avec la saisie de six tonnes de chlorhydrate de cocaïne», a déclaré le ministre colombien de la Défense, Diego Molano, dans une vidéo adressée aux médias. L’opération Jared, au cours de laquelle trois «grands laboratoires» ont été détruits par les forces armées, a été menée dans la municipalité de Samaniego, dans le département de Nariño, près de la frontière avec l’Équateur.

«La cocaïne, les machines et autres éléments trouvés valaient plus de neuf millions de dollars (8,3 millions de francs suisses, ndlr). Les stupéfiants étaient prêts à être emballés et transportés sur la côte pacifique colombienne (…) pour être envoyés au Mexique et aux États-Unis», a précisé le procureur général, Francisco Barbosa. Des images montrent la structure où la drogue était fabriquée dans la jungle.

«Terrorisme» des groupes armés

Diego Molano avait annoncé que le gouvernement allait redoubler d’efforts contre le «terrorisme» des groupes armés après des tirs essuyés vendredi par l’hélicoptère du président Iván Duque à Cúcuta, près de la frontière vénézuélienne. Le gouvernement accuse l’ELN d’être responsable de cette attaque, ainsi que de l’explosion d’une voiture piégée dans une caserne de la même ville le 15 juin qui a fait 36 blessés.

Dernière guérilla active en Colombie après la signature en 2016 d’un accord avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) après un demi-siècle de conflit, l’ELN a nié toute implication dans l’attaque de la base militaire. Le sud-ouest de la Colombie connaît depuis plusieurs mois une recrudescence de la violence. Le gouvernement attribue cette violence à des groupes qui se financent grâce au trafic de drogue.

En 2020, l’ONU a évalué les plantations de coca dans le pays à 144’000 hectares. Bien que la superficie soit en baisse de 7% par rapport à 2019, la production de cocaïne continue d’augmenter, a déploré l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). La Colombie est le premier fournisseur mondial de cocaïne et les États-Unis en sont le principal consommateur.

