L’amour au pluriel – Six principes du polyamour qui peuvent inspirer nos relations de couple Le polyamour. Quels enseignements en tirer? Plongée dans l’éthique particulière et bienveillante de l’art d’aimer plusieurs individus à la fois. Laurène Ischi

Le mot polyamour est apparu aux États-Unis sous le terme polyamory dans les années 90. GETTY IMAGES

Peut-être avez-vous déjà dévoré «You Me Her», «She’s Gotta Have It», «The Politician» ou encore «Wanderlust». Des séries Netflix qui mettent en scène des histoires d’amour, pas seulement entre deux personnages, mais trois ou quatre. Grâce aux médias qui tendent toujours plus vers l’inclusivité, aux réseaux sociaux qui montrent des dynamiques émergeant de la norme, ou même les apps de rencontre, le polyamour est de plus en plus visible depuis une décennie.