Culture et tourisme - Six nouveautés insolites à Paris

Paris n’est plus la même vue de l’eau. Les bâtiments, débarrassés des véhicules qui squattent les trottoirs et parasitent la rue, s’alignent sur les berges comme des meringues à l’étal d’un confiseur. Les appartements dévoilent leurs plafonds hauts. On aperçoit des terrasses secrètes qui racontent des histoires. Un fumeur à sa fenêtre, un chien qui aboie. Les monuments jaillissent soudain, sertis dans le paysage.

Sur la Seine, les péniches s’allongent jusqu’à la mer, ou presque, qu’on salue en voisins. Peu de bruit, plus d’agitation. Et si l’on veut rendre l’expérience inoubliable, on peut naviguer la nuit. La compagnie Green River Cruises organise des sorties en canots pneumatiques à propulsion électrique – sans vague, vrombissement ni CO₂ – et embarque jusqu’à douze passagers du pont Charles-de-Gaulle. En deux heures aller-retour, on va plus loin que la statue de la Liberté. Pain, vin et saucisson à l’aplomb de la tour Eiffel, quand même, ça le fait.