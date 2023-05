Mexique – Six morts dans une fusillade pendant un match de foot familial Six personnes, dont trois mineurs, sont mortes dans une fusillade pendant un match de football organisé par une famille dans un parc de l’Etat d’Hidalgo, dans le centre du Mexique.

La fusillade a eu lieu dimanche soir dans un quartier résidentiel de la ville d’Atotonilco de Tula, a indiqué le parquet général dans un communiqué. «Une attaque armée a eu lieu sur le terrain de football (...) où avait lieu une rencontre sportive familiale, avec un bilan de six personnes décédées, dont trois enfants et adolescents, et deux blessées», a-t-il expliqué. Une enquête a été ouverte sur le mobile de cette tuerie.

Selon des témoins, plusieurs hommes armés et apparemment ivres ont ouvert le feu sur l’assistance, provoquant la panique générale, avant de s’enfuir. Deux personnes ont été tuées sur le coup et quatre autres ont succombé à leurs blessures à l’hôpital.

Plusieurs bandes criminelles, qui se livrent notamment au vol et au trafic de carburant, sévissent dans l’Etat d’Hidalgo, situé à moins d’une centaine de kilomètres de la capitale Mexico.

