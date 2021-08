Squat de la route de Malagnou – Six manifestants masqués acquittés Les militants avaient été amendés pour avoir défilé sous les fenêtres du conseiller d’État Dal Busco avec un masque à son effigie. Fedele Mendicino

Les manifestants portant le masque de S erge Dal Busco en 2018 (image d’archive). Eric Lecoultre/Le Courrier

«Seeeeeerge, Seeeeerge, où es-tu?» scandaient le 6 mars 2018 une vingtaine de manifestants sous les fenêtres du bureau de Serge Dal Busco. Portant des masques à l’effigie du conseiller d’État, plusieurs de ces jeunes voulaient le rencontrer pour plaider en faveur de l’occupation d’une maison au 156, route de Malagnou. Mal leur en prit: en 2019, le Service des contraventions (SDC) a prononcé des ordonnances pénales à l’encontre de la plupart d’entre eux, notamment pour avoir manifesté ce jour-là masqués sur le domaine public.

Six d’entre eux ont contesté la sanction et soumis l’affaire au Tribunal de police en 2020. Deux ont alors été acquittés. Les quatre autres s’en sont remis à la Chambre d’appel et de révision (CPAR). Laquelle, selon nos renseignements, vient de les acquitter également. Ce quatuor est défendu par Mes Olivier Peter et Raphaël Roux.