Sauvetage à Genève – Six jeunes hommes en difficulté secourus dans le lac Deux bateaux du Service d’incendie et de secours Genève (SIS) et un de la Brigade de la navigation ont été nécessaires à l’intervention ce lundi soir. Henri Neerman

Le SIS indique également que, à leur arrivée, plusieurs personnes s’étaient déjà jetées à l’eau pour tenter de porter assistance aux jeunes . INCENDIE SECOURS GENÈVE

Lundi soir, aux environs de 22 h, ce ne sont pas moins de six jeunes hommes en difficulté dans le lac qui ont dû être secourus par le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS) et la Brigade de la navigation. L’intervention, qui s’est déroulée au niveau du débarcadère de Baby-Plage, a mobilisé 15 sapeurs-pompiers professionnels ainsi que trois bateaux (deux du SIS et un de la Brigade de la navigation). Les pronostics vitaux des baigneurs n’ont pas été engagés. Ayant eu froid dans l’eau, ils ont néanmoins tous été acheminés vers les HUG au moyen de 3 ambulances.

«Par chance, lorsque nous avons reçu l’appel au 118 à 22 h 04, nous avons pu très vite être sur place puisque des équipes étaient déjà sur le lac en formation de sauvetage nocturne au niveau du pont des Bergues, explique Nicolas Millot, officier chargé de la communication du SIS. En eaux libres, la nage demande bien plus d’énergie qu’en piscine, ce dont les gens ne se rendent pas toujours compte. Il est donc facile de s’y retrouver en difficulté et, dans le cas présent, de ne plus être capable de nager les 30 m qui séparaient les jeunes du bord.»

Le SIS indiquent en outre qu’il s’agit, depuis le début du mois de juin, de leur 14e intervention en milieu aquatique. «Ce chiffre est relativement élevé, relève Nicolas Millot. En moyenne, nous réalisons entre 30 et 35 interventions de ce type par année. Nous avons donc déjà effectué la moitié de ce nombre en vingt jours.»

Henri Neerman est journaliste stagiaire à la rubrique locale de la Tribune de Genève depuis décembre 2022. Il est titulaire d'un Bachelor en géographie et environnement de l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.