Fête nationale à Genève – Six interpellations lors du 1er Août Des tirs sauvages de feux d’artifice ont agité tout le canton, visant notamment les forces de l’ordre. La police a dû intervenir pour que les pompiers puissent travailler en toute sécurité. Chloé Dethurens

La police cantonale a dû intervenir à 39 reprises au cours de la soirée et de la nuit du 1 er Août. Charles Garcia

La police avait mis en place un dispositif spécial pour sécuriser la soirée et la nuit du 1er Août. Elle a visiblement eu raison. Des tirs sauvages de mortiers, de feux d’artifice et des incendies de poubelles ou containers ont émaillé la fête nationale dans divers lieux du canton. La police cantonale a dû intervenir à 39 reprises en lien avec ces débordements pyrotechniques, parfois tirés dans leur direction. Six personnes, dont des mineurs, ont été interpellées.

Les forces de l’ordre ont notamment dû être présentes pour s’assurer que les pompiers puissent travailler en toute sécurité. Le personnel de secours a en effet été pris pour cible à diverses reprises. Ces dérapages ont commencé en début de soirée, à la rue Ami-Argand, du côté de Versoix. Une trentaine d’individus se sont mis à lancer des feux d’artifice en direction du dispositif policier. Une personne a été interpellée et quatre contraventions dressées. Du matériel pyrotechnique a également été saisi.

Climat électrique

À 20 h 30, c’est à l’avenue d’Aïre qu’il a fallu intervenir. Deux personnes ont été interpellées pour des événements du même type mais survenus à la veille. À 22 h 20, les secours ont été appelés du côté de Thônex pour un feu de container allumé par un groupe d’individus. Là aussi, la police a dû sécuriser l’intervention des pompiers tant le climat était électrique.

La soirée a continué à faire des étincelles. Des feux d’artifice ont été tirés sur des voitures au Petit-Lancy par une vingtaine d’individus. Une personne a aussi lancé un engin pyrotechnique en direction des forains installés sur le quai Wilson, vers 22 h. Dans ce dernier cas, une personne a été interpellée. Enfin, à 23 h 50, les pompiers ont dû intervenir pour un feu de container à Onex, toujours avec des policiers en appui, puis à Meyrin pour le même cas de figure.

Par chance, aucun membre des forces de l’ordre ou des sapeurs professionnels (qui ont mené quatorze interventions) ou volontaires n’a été blessé.

