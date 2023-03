Canada – Huit Indiens et Roumains meurent en tentant d’entrer aux États-Unis Les victimes, dont un jeune enfant, étaient toutes membres de deux familles. Leurs corps ont été retrouvés dans un marais près de la frontière, a annoncé la police canadienne.

Un deuxième enfant de la famille roumaine, dont le passeport a été trouvé sur l’un des corps, n’a pas encore été retrouvé, et la police continue ses recherches. REUTERS

Huit personnes, dont deux enfants, ont été retrouvées mortes dans un marais du fleuve Saint-Laurent près de la frontière côté canadien, après avoir tenté d’entrer illégalement aux États-Unis, a annoncé la police vendredi.

Ils appartenaient à deux familles différentes, l’une canado-roumaine et l’autre indienne. Leurs corps ont été retrouvés non loin d’un bateau renversé appartenant à un homme toujours porté disparu de la communauté autochtone d’Akwesasne, située à la fois au Canada et aux États-Unis.

«Au total, huit corps ont été repêchés dans les eaux», a déclaré Shawn Dulude, chef du service de la police locale lors d’une conférence de presse vendredi. Après la découverte de six corps jeudi, dont celui d’un enfant de moins de trois ans, «deux corps supplémentaires ont été retrouvés. Il s’agit d’un nourrisson, citoyen canadien d’origine roumaine, et d’une femme adulte qui serait de nationalité indienne», a-t-il ajouté.

«Inimaginable»

Les autorités canadiennes estiment que ces deux familles tentaient d’entrer illégalement aux États-Unis depuis le Canada. Le territoire de cette communauté autochtone se trouve sur les rives du fleuve Saint-Laurent, à environ 120 kilomètres au sud-ouest de Montréal et chevauche le Québec, l’Ontario et l’État de New York.

«C’est inimaginable ce que les familles de ces individus-là sont en train de vivre», a déclaré le premier ministre canadien Justin Trudeau vendredi matin. Au départ, les autorités étaient à la recherche du propriétaire du bateau qui avait disparu de la communauté depuis mercredi quand les secours ont retrouvé les corps des deux familles.

Les conditions étaient très mauvaises, avec de la pluie, de la neige fondue et beaucoup de vent, lorsque le bateau, décrit comme étant «très petit», a tenté la traversée, ont précisé les autorités. «Ce que nous savons, c’est que ces passages sont facilités parfois par des gens d’ici, souvent des jeunes vulnérables qui cherchent l’appât du gain et sont exploités par les organisations criminelles», a ajouté Shawn Dulude.

Accord

La police de la communauté autochtone a indiqué avoir récemment constaté une «augmentation du nombre de personnes passant par Akwesasne pour entrer aux États-Unis», avec 48 traversées depuis le début de l’année, et environ 80 personnes interpellées.

Le Canada et les États-Unis ont conclu un accord sur l’immigration irrégulière le long de leur frontière lors de la visite du président Joe Biden à Ottawa la semaine dernière. Aux termes d’une modification de l’accord sur l’immigration, les migrants peuvent dorénavant être refoulés sur l’intégralité de la frontière entre les deux pays et plus seulement aux postes-frontières officiels, contrairement à ce qui se passait jusqu’ici.

Cet accord a été vivement critiqué par les associations de défense des droits des migrants, qui estiment qu’elle fait peser davantage de risques sur les personnes qui tentent de venir trouver refuge au Canada. Deux personnes ont déjà péri cette année en tentant de se rendre illégalement aux États-Unis depuis le Canada.

