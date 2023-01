Justice franco-suisse – Six hommes jugés à Lyon pour le juteux braquage de Nyon Lundi devant la Cour d’assises à Lyon s’ouvrira le procès des accusés, qui auraient dérobé un butin estimé à plus de 40 millions de francs.

Deux fourgons ont été attaqués et les convoyeurs molestés en pleine nuit sur l’A1. Christian Brun

Le procès de six hommes interpellés en 2017 après le braquage d’un fourgon sur l’autoroute A1, près de Nyon (VD), doit s’ouvrir lundi devant la Cour d’assises à Lyon. Les prévenus sont accusés d’avoir dérobé un butin estimé à plus de 40 millions de francs.

Le procès est prévu sur dix jours. Agendé initialement en novembre 2021, il avait été renvoyé, un des prévenus ayant contracté le Covid-19 et la Cour estimant «nécessaire de juger les six accusés ensemble». Ces derniers, originaires de la région lyonnaise, avaient été interpellés dans une villa près d’Annecy, quelques heures après l’attaque.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 23 au 24 mai 2017. Une fourgonnette blindée de transport de fonds avait été stoppée par un commando à bord de trois puissantes voitures, sur une bretelle d’autoroute à Eysins, près de Nyon. Les deux convoyeurs avaient été ligotés et emmenés dans le coffre d’une voiture, pendant qu’un assaillant prenait le volant du fourgon, jusqu’à Divonne-les-Bains.

Les braqueurs avaient raflé des sacs de billets de différentes devises, quatre lingots d’or et des milliers de pierres précieuses, pour un butin total évalué à plus de 40 millions de francs.

Les suspects avaient été arrêtés quelques heures plus tard par la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la police judiciaire de Lyon dans une villa de Chavanod. Les policiers, qui avaient placé les suspects sous surveillance depuis plusieurs mois, ont retrouvé les billets froissés dans des sacs. Ils ont aussi mis la main sur plusieurs armes, dont cinq fusils d’assaut et différents accessoires utilisés pour le braquage.

Déjà condamnés

Âgés de 33 à 51 ans, la plupart des accusés sont déjà connus de la justice. Ils sont jugés notamment pour «vol en bande organisée avec arme» et «enlèvement et séquestration» des deux convoyeurs de fonds.

Deux d’entre eux ont été précédemment condamnés à Genève en 2013 à des peines de cinq et sept ans de prison pour «brigandage». Un troisième a déjà été condamné pour des faits similaires en France.

Cette affaire s’inscrit dans une série de spectaculaires attaques de convoyeurs de fonds, imputées au banditisme lyonnais et perpétrées en terres vaudoises entre 2017 et 2019. Outre Nyon, des braquages ont eu lieu au Mont-sur-Lausanne, à Daillens, La Sarraz ou encore Chavornay.

Nouvelle loi

Les attaques ont cessé depuis que le Conseil d’État vaudois a édicté fin 2019 un arrêté urgent, transformé aujourd’hui en loi. Le transport de sommes importantes doit désormais s’effectuer avec des véhicules lourds, munis d’un blindage et équipés d’un dispositif rendant sans valeur le contenu en cas d’effraction. De plus, le transport se fait dorénavant uniquement de jour (05h00-22h00) et la valeur transportée est plafonnée à 12 millions de francs en billets de banque.

Si la plupart des suspects doivent être jugés en France, deux procès se sont déjà déroulés dans le canton de Vaud. Un Algérien a vu, en octobre dernier, sa peine de 11 ans de prison confirmée par le Tribunal cantonal pour son implication dans le casse du Mont-sur-Lausanne en 2019. Et en juillet 2022, deux Genevois ont été condamnés en première instance à des peines de 7 et 11 ans pour l’attaque de Chavornay en 2018.

