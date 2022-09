Portrait d’artiste – Six écrivaines amérindiennes, porte-voix des peuples premiers Pour sa 10e édition, le festival parisien America met à l’honneur les plumes autochtones. Portraits de quelques-unes des plus belles représentantes de cette scène littéraire bouillonnante. Isabelle Falconnier

Louise Erdrich est aux Amérindiens ce que Toni Morrison a été aux Afro-Américains: tout à la fois modèle, porte-parole et écrivaine couverte de prix. JENN ACKERMAN/NYT-REDUX-REA

Elles ont des choses à nous dire. Elles nous parlent. Elles sont féministes par instinct de survie, proches de la nature parce que c’est une évidence, conteuses parce que c’est ainsi que la transmission se fait. Elles? De la pionnière Louise Erdrich à la nouvelle star Tiffany McDaniel ou à la poétesse Joy Harjo, de nouvelles générations d’Amérindiennes prennent la plume et s’imposent sur la scène littéraire anglo-saxonne et internationale et, bonne nouvelle, nous les écoutons.