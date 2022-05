Six dégâts d’eau en deux ans: une commerçante dénonce sa régie

Genève, le 5 mai 2022. Le plafond du local de commerce, à Onex, a été détruit par un dégât des eaux. Les meubles ont été largement touchés, et ce n est pas la première fois.

Sarah* est en colère. Locatrice d’un local commercial situé à l’avenue du Gros-Chêne à Onex, elle est en conflit ouvert avec la régie Gerofinance/Régie du Rhône, qui lui loue le bien. En l’espace de deux ans, pas moins de six dégâts d’eau ont eu lieu, abîmant sa marchandise et la forçant à des déplacements de matériel, à chaque fois que des travaux de rafistolage étaient réalisés. En effet, son magasin de 170 m² est rempli de meubles anciens en bois massif chinés dans les brocantes et relookés.

L’affaire sera jugée prochainement au Tribunal des baux et loyers. Ce que Sarah demande? Pouvoir résilier le bail dès que possible, et bénéficier d’une réduction de loyer en guise de compensation.