À lire, à la plage ou ailleurs – Six bouquins de sport parfaits pour l’été Classiques et accessibles, intemporels mais aux thématiques actuelles, ces livres permettront de garder un pied dans le sport pendant les vacances. Valentin Schnorhk

Quitte à délaisser le sport pendant les vacances, il y a de quoi ne pas l’oublier en se prélassant sur la plage avec un bouquin. GETTY IMAGE

«Open» (2009), de Andre Agassi

DR

C’est un homme qui a gagné 60 tournois ATP, dont 8 titres du Grand Chelem, et qui a été numéro un mondial qui vous parle. Et le tennis, dans tout ça, c’est peut-être ce qu’il aime le moins dans sa vie. Andre Agassi a détesté ce monde-là. Dès son plus jeune âge. Dans cette autobiographie, il se raconte. Mais ce ne sont pas ses performances qui restent. Plutôt ses écarts, ses tourments, ses traumatismes. Tout ce qui ne l’a pas rendu heureux. Et en même temps, voulait-il vraiment que sa carrière se termine?