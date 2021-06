À la découverte de la Suisse – Six auberges de jeunesse qui méritent le voyage Dormir sur ses deux oreilles oui, mais pas n’importe où! Un château millénaire, un spa haut de gamme, une ruche géante face à l’Eiger: les auberges de jeunesse jouent la carte de l’originalité et du plaisir. Visite de nos coups de cœur en Suisse, à prix doux. Pour un séjour en famille, en couple ou entre amis. Isabelle Jaccaud, Travelcontent

Depuis l’auberge de j eunesse Grindelwald, le tête-à-tête avec la paroi nord de l’Eiger est impressionnant. Laura Gargiulo

Les Auberges de jeunesse suisses ont souffert de la pandémie. Interdictions de sorties en groupes et de courses d’école, restrictions aux frontières, l’hiver 2020/2021 s’est achevé avec une baisse de 24 % de nuitées. Mais l’été est prometteur: les réservations des Suisses vont bon train. On saute sur l’occasion de tester les deux dernières nouveautés ouvertes à Laax et Berthoud.

Relax: wellnessHostel3000 à Lax (GR)

L e wellnessHostel3000 est la deuxième auberge de jeunesse au monde à s’équiper d’un espace wellness . DR

Tout juste inauguré en décembre dernier, le wellnessHostel3000 est la deuxième auberge de jeunesse au monde, après Saas-Fee, à s’équiper d’un espace wellness et fitness dernier cri, sur 850 m2. De quoi mettre tous les sens en émoi grâce à ses saunas, douches sensorielles, bassins Kneipp, son bain de vapeur aux herbes, etc. En bonus: des baies vitrées qui dévoilent les Alpes et un petit lac de montagne; un bar pour siroter un gin avant une partie de billard; et une piscine couverte avec grand bassin et toboggan géant, promesse de rires et d’éclaboussures.