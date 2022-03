Agnelage au Jardin botanique – Six anciennes races de moutons assurent leur descendance à Genève Baby-boom spectaculaire à la fin de cet hiver. Déjà une vingtaine de naissances et l’on n’est pas encore au printemps. Thierry Mertenat , Steeve Iuncker-Gomez

Au parc animalier du Jardin botanique, les naissances chez les moutons se succèdent. Une vingtaine depuis février 2022. Notamment chez le Mouton de Saas, l’une des races menacées d’extinction en Suisse. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Il en vient de partout. Ils font les poches, les bas de pantalon, les lacets de chaussures. Pas craintifs pour un sou, les agneaux, l’expression d’une curiosité tactile au ras du sol, avant de relever la tête et de retrouver la tétine de la mère, qui n’est jamais très loin. Les plus jeunes, une semaine à peine, ne quittent pas leur logette, des mini-espaces dans la partie couverte, «on les laisse tranquilles, sans précipiter le moment où ils rejoindront le troupeau», indique Alexandrine Mathieu, incollable sur les âges, les comportements et les lignages.

Profession: bergère moutonnière? Non, horticultrice paysagiste, nous ne sommes pas au fond d’une vallée alpestre, mais au Jardin botanique, dans l’enclos actuellement le plus animé du parc animalier, qui se découvre en front de chemin de l’Impératrice.

Naissance gémellaire. Le Jardin botanique collabore étroitement avec ProSpecieRara et présente six races différentes de moutons originaires de Suisse. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Alexandrine veille avec ses collègues sur ce baby-boom spectaculaire mais planifié, un agnelage généreux fort déjà de 18 individus, avec plusieurs naissances gémellaires depuis février et une brebis encore gestante sur le point de mettre bas. «On a un beau mélange», se réjouit la jeune collaboratrice, en pointant des robes de couleurs opposées, du blanc laiteux au petit noir qui va par deux, «Prunus» et «Poa», des frères jumeaux de taille parfaitement identique.

Un doux mélange qui cohabite de manière étonnamment harmonieuse. La descendance trouve sa place sans se la disputer, les mères «très maternelles» ne connaissent pas la rivalité, «contrairement aux chèvres qui peuvent se montrer très dures entre elles», poursuit notre interlocutrice, qui a fait ses gammes avec le gros bétail, avant de se former aux petits ruminants.

Les moutons cohabitent entre races sans le moindre conflit. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Si les moutons tirent en ce moment la litière à eux au Jardin botanique, c’est aussi qu’ils sont nombreux à figurer au casting printanier. Pas moins de six races sont présentées à Genève, toutes sélectionnées en collaboration étroite avec la Fondation suisse pour la diversité patrimoniale et génétique liée aux végétaux et aux animaux, autrement dit ProSpecieRara, dont l’antenne romande se situe à un jet de petit fruit d’«Échalote» et d’«Estragon», nés eux aussi récemment dans la nurserie du Jardin botanique.

Elle a son superviseur hiérarchique, Nicolas Freyre, le jardinier chef («head gardener»), ingénieur agronome et passionné d’alpinisme. «Notre travail consiste à valoriser les races anciennes, afin de montrer qu’elles ont encore un intérêt pour une agriculture intégrée dans le paysage suisse», explique-t-il, assis sur un banc, face à une douzaine de daims, des femelles, voisines directes des élus du jour.

Un mouton de petite taille mais robuste, de la race Skudden. Les béliers ont des cornes spiralées. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Si le but est d’augmenter le cheptel au niveau national, on ne peut pas porter notre effort sur autant de races à la fois. C’est le Mouton de Saas qui a été choisi chez nous pour l’élevage. On a fait venir un bélier génétiquement compatible avec notre troupeau, en veillant à éviter toute forme de consanguinité.» Le résultat est à la mesure des précautions prises.

Les petits Saas annoncent les grands et gros moutons qu’ils deviendront, avec leurs longues oreilles pendantes, leur façon d’être immédiatement attachants et sympathiques, à l’inverse du Roux du Valais, méfiant, ou du Skudden, à toison grossière, court sur pattes et farouche.

Le Mouton de Saas naît avec de grandes oreilles. Il est particulièrement choyé au Jardin botanique et se sent chez lui dans les bras d’Alexandrine. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Maintenant, pour s’exercer au jeu des différences, il s’agira de patienter un peu. Dès que l’herbe aura poussé, le troupeau va transhumer par petits groupes à travers le Jardin botanique. On fera tourner les bêtes, en délocalisant leurs déjections, histoire de mieux les protéger des parasites.

Les individus seront alors beaucoup plus accessibles au public. Le défaut majeur de ce parc animalier richement doté, soigneusement entretenu, tient aux infrastructures vieillissantes, trop distantes du public, avec de surcroît une fosse inutile qui accentue l’éloignement. Les écriteaux de présentation ne suffisent pas à corriger la frustration.

Le bouc «Ziggy» est un reproducteur dont la réputation va bien au-delà du Jardin botanique. Ses cornes sont généreuses, son odeur aussi. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Un seul enclos, hormis l’étang et son personnel à vocation ornementale (canards et flamants roses), échappe à cette distanciation sévère. Mais il est – ironie du sort – le plus répulsif au nez. «Ziggy», un reproducteur très demandé, soigne son odeur en s’aspergeant avec ses propres urines, dans cette partie basse du Jardin botanique, orientée vers le lac.

«En fonction du vent, on sent sa présence en arrivant en voiture par la route Suisse», note, amusée, Alexandrine en tenant les cornes du puant – elles sont impressionnantes –, avec l’autorité d’une «torera» sans épée. Notre dominant a trouvé à qui parler. Nous aussi. Que du plaisir.

Un vrai troupeau de moutons. Vivement le printemps et la transhumance à travers le Jardin botanique pour se rapprocher du public. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

